В “Консалтинговой группе А-95” обвиняют “БРСМ-нафту” в заказных обысках

Нацполиция проводит обыски в офисе и квартирах сотрудников "Консалтинговой группы А-95". Директор компании Сергей Куюн связывает их прежде всего с разоблачительными материалами о сети АЗС "БРСМ-нафта". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Сегодня в наших квартирах и офисе "Консалтинговой группы А-95" прошли обыски, изъята техника. Последнее, что сообщили: "полиция с ломом и топором вошла в офис". Мы много пишем о беспределе силовиков, а сегодня сами стали объектом классической атаки", — заявляет Сергей Куюн.

По словам Куюна, обыски проходят в рамках дела о схеме минимизации налоговых обязательств, однако о компаниях, которые фигурируют в деле ни он, ни его коллеги не слышали. Также, сами следственные действия в "Консалтинговой группе А-95" связывают с "заказом" сетей АЗС, про которые выходили разоблачительные материалы на информационных ресурсах группы, в частности речь идет о сети АЗС "БРСМ-нафта".

"Ладно, теперь о том, кто заказал. Этот почерк не спутать ни с кем. В основу ухвалы легли тезисы, которые по говно-сайтам разгоняет уже третий месяц мой "друг" Александр Мельничук из БРСМ-Нафта. Пользуясь случаем, я также хочу передать привет владельцу этого с позволения сказать бизнеса Андрею Васильевичу Бибе! Вы такой неоригинальный, не то что в своем бодяжном бизнесе – то одно добавите, то второе, то третьей, а здесь… Но мало ли, писали то мы о многих, поэтому на всякий случай передаю привет и другим бодяжникам типа МОТТО, SunOil и особенно мини-НПЗ в Мерефе компании «Альтернатив Энерджи Сорсес Компани»", — отмечает Куюн.

По мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, дело не имеет перспектив. Также, в комментариях под сообщением Куюна в Facebook, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал, что берет вопрос на контроль.

Позже Гетьманцев в своем Facebook сообщил, что обратился к Генеральному прокурору Украины с просьбой обеспечить объективность расследования

Как сообщалось ранее, журналист медиа-группы 1+1 обратился в полицию с заявлением об угрозах физической расправы со стороны владельца «БРСМ-нафта» Андрея Бибы после выхода критического сюжета о нем и его компании.