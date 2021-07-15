Подвійний диплом MBA – подвійний успіх!

Серед переваг бізнес-освіти випускники найчастіше виділяють 3 аспекти: отримання глибоких систематизованих знань та навичок, які потрібні для прийняття оптимальних рішень навіть у найскладнішому бізнес-середовищі і кризових ситуаціях, якісний нетворкінг і збагачення записної книжки правильними контактами, а також трансформація світогляду, яка повністю змінює ставлення до бізнесу та тих можливостей, які відкриваються щодня. Збільшення зарплати та різкий стрибок у кар’єрі – приємні бонуси отримання диплому МВА. Головне ж, що у бізнес-школі підприємець навчається глобальній бізнес-мові та отримує всебічне розуміння того, як будується управління компанією і як зміни у окремих бізнес-процесах відбиваються на всій компанії як єдиній системі.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Правильний вибір бізнес-школи для MBA відкриває практично безмежні горизонти для професійного зростання. Особливо зараз, коли з’явилася унікальна пропозиція, яка дозволяє отримати подвійний диплом MBA: від Міжнародного інституту бізнесу (Україна) та ISC Paris (Франція).

Міжнародний інститут бізнесу (МІБ) представлення не потребує. 28 років на ринку бізнес-освіти України і сотні випускників на чолі великих та успішних компаній говорять самі за себе. У свою чергу, ISC Paris у 2019 році увійшла до топ-100 кращих бізнес-шкіл світу за версією Financial Times.

[ + – ] Виконавчий директор Міжнародного інституту бізнесу Юрій Зеленін

«Затяжна криза, що виникла через пандемію, змусила європейські бізнес-школи змінювати бізнес-моделі та шукати нові ринки для реалізації своїх продуктів. Одним з швидких шляхів виходу на новий ринок є стратегічне партнерство. З цих причин менеджмент французької бізнес-школи ISC Paris прийняв рішення вийти на український ринок і реалізовувати нову програму подвійного диплома з МІБ. Французи побачили в МІБ рівноцінного партнера, що має багаторічний досвід міжнародного співробітництва та 14-річний період акредитації АМВА. Це рішення однієї з провідних європейських бізнес-шкіл є яскравим сигналом про те, що якість МВА-програм від МІБ відповідає міжнародним стандартам бізнес-освіти», — пояснює виконавчий директор Міжнародного інституту бізнесу Юрій Зеленін.

«Пошук партнера — надзвичайно складний та відповідальний процес, І ми раді, що в акредитованому АМВА Міжнародному інституті бізнесу ми знайшли людей, з якими розмовляємо однією мовою, поділяємо ті самі цінності. У нас є спільне бачення того, якою має бути якість бізнес-освіти, як освіта впливає на економіку, на професійне зростання випускників, результатом якого є розвиток компаній і покращення благополуччя населення», — наголошує керівник MBA-програм ISC Paris Шарль Берже.

[ + – ] Керівник MBA-програм ISC Paris Шарль Берже

Не менш прискіпливо партнера вибрали й у МІБ. Вибір партнера базувався на трьох принципових умовах: наявність акредитації АМВА, європейське «походження» бізнес-школи, гнучкість і готовність працювати тут і зараз.

АМВА (Association of MBAs) висуває досить серйозні вимоги до партнерських програм. Причин цього кілька. По-перше, високий «поріг входу» при отриманні акредитації будь-якої МВА-програми (якість і зміст програм, рівень і кваліфікація викладачів, відгуки випускників, роботодавців і студентів) відразу звужує коло потенційних партнерів і «відсікає» бізнес-школи, у яких відсутній такий зовнішній, обʼєктивний, неупереджений аудит програми. По-друге, АМВА однією з ключових вимог акредитації висуває партнерство тільки з акредитованими членами. Таким чином, АМВА підтримує високий рівень навчання в акредитованих школах. По-третє, АМВА виступає аудитором і експертом програм подвійних дипломів.

Програма French-Ukrainian Double Degree MBA отримала схвалення Асоціації. Більш того, сама назва програми була придумана експертами АМВА.

«Вибираючи партнера, ми чітко усвідомлювали, що шукаємо європейську бізнес-школу, тому що не по чутках знаємо, як потрібні нашим слухачам експертність, досвід і знання викладачів і практиків бізнесу з Європи. Адже до міжнародного бізнесу, і насамперед у країнах ЄС, мають безпосереднє відношення майже 50% наших слухачів, — розповідає академічний директор Міжнародного інституту бізнесу Алевтина Кудінова. – Ще один критерій нашого вибору — готовність працювати, незалежно від зовнішніх обмежень, не відкладати навчання «до кращих часів» — дуже близький нашим слухачам. Наші французькі партнери мають колосальний досвід дистанційного навчання та навчання face-to-face. Для них, як і для нас, в пріоритеті — навчання, формат — лише інструмент. В ідеалі — offline, але якщо є обмеження, то, головне, не зупинятися, продовжувати навчання, нехай і online».

[ + – ] Академічний директор Міжнародного інституту бізнесу Алевтина Кудінова

В результаті був створений унікальний для вітчизняної бізнес-освіти продукт — програма подвійного диплому МВА, яка буде корисна управлінцям в українських компаніях для розуміння принципів організації бізнесу європейських компаній, що необхідно при масштабуванні і виході на європейські ринки, управлінцям в міжнародних компаніях для підвищення навичок крос-культурної комунікації та прийняття рішень в «європейській традиції» і власникам українських компаній для розуміння європейських бізнес-принципів і особливостей виходу на міжнародні ринки.

«При формуванні програми ми намагались зберегти баланс теорії та практики, hard і soft. Тому ключову цінність несуть самі курси, які будуть читати наші французькі колеги: Innovation Concept & Process, International Business Negotiation, Ethics and Sustainable Development, Information Systems, Big Data and Business Intelligence. Крім того, бізнес-симуляція Blue Ocean Strategy дозволить не тільки «програти» стратегію блакитного океану, а й прокачати навички міжнародного бізнесу в європейському контексті. Безумовною перевагою даної програми є можливість не просто прослухати, а безпосередньо поспілкуватися, задати питання, обговорити бізнес-завдання і процеси, тренди і перспективи сучасного бізнесу з викладачами бізнес-школи, яка має 2 з 3 акредитацій «акредитаційної корони МВА». І, якщо врахувати, що для того, щоб вчитися на даній програмі, потрібно бути слухачем МІБ, де читають викладачі з унікальним професійним, консалтинговим, бізнес-досвідом, то ми стверджуємо, що випускники цієї програми матимуть обʼємну картину організації бізнесу в Україні та світі», — впевнена академічний директор Міжнародного інституту бізнесу Алевтина Кудінова.

Унікальність пропозиції ще раз доводить, що у МІБ випереджають очікування слухачів і вже сьогодні пропонують те, що інші пропонуватимуть завтра.

«Завдяки новому співробітництву європейський МВА стає доступнішим для українських споживачів і своєчасно відповідає на їхній запит про нові знання в області виходу і масштабування на міжнародних ринках. Нова українсько-французька програма має подвійний «знак якості» — акредитація АМВА від МІБ і AACSB від ISC Paris, а також унікальний контент і доступний формат проведення, адаптований під сучасні умови. Упевнений, українські менеджери по достоїнству оцінять нову програму подвійного диплома від провідної української та французької бізнес-шкіл», — резюмує виконавчий директор Міжнародного інституту бізнесу Юрій Зеленін.

Дізнатись більше про програму French-Ukrainian Double Degree MBA та інші програми МВА в МІБ можна на online заході MBA Coffee Talks, який відбудеться 27.07.21 об 19:00.