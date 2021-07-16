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"Избиение правозащитницы в Днепре могли организовать Филатов и Корбан" - активист

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Избиение известной в Днипре активистки и правозащитницы Натальи Ешонкуловой могли заказать мэр города Борис Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан, считает активист.

Такое мнение высказал Председатель ОО "Движение за общественную справедливость" Геннадий Бутенко, передают Украинские новости.

Напомним, активистка сообщила об избиении 15 июля в своих соцсетях. Ешонкулова заявила, что ее били двое неизвестных.

Она отметила, что у нее диагностировали сотрясение мозга, также сломан нос, выбиты зубы и множество порезов на лице.

По мнению Бутенко, это зверское избиение могли заказать люди городского головы Днипра Бориса Филатова, чтобы срочно отвлечь внимание днипрян от проблем, которые реально существуют в городе.

"Муниципалы Филатова (" Муниципальная стража",  ред.) избили журналистов двух каналов, девушка в центре города провалилась в яму с водой и чудом не утонула, каждый день по 5-10 провалов грунта по всему городу. Понимая ситуацию, им нужно было срочно перебросить внимание жителей города на другую ситуацию и здесь избили Наташу Ешонкулову",  пишет он.

Также Бутенко обратил внимание на то, как быстро СМИ, ориентированные на местные власти Днипра, подхватили и раскрутили тему избиения активистки.

"Сразу включились все купленные Корбаном и Филатовым СМИ, филькины боты начали массово комментировать под постом Ешонкуловой, делая во всем виноватым Петровского, который вообще не знает, кто такая Ешонкулова. Сакральная жертва….",  добавляет он.

Напомним, ранее сообщалось об избиении подконтрольной местной власти "Муниципальной стражей" журналистов оппозиционных Борису Филатову телеканалов "Д1" и "ОТВ". Они обратились к руководству государства с просьбой о помощи.

Как ответ, Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистов сравнил со "скотом". Бутенко ожидает реакции правоохранителей на избиение активистки