"Избиение правозащитницы в Днепре могли организовать Филатов и Корбан" - активист

Избиение известной в Днипре активистки и правозащитницы Натальи Ешонкуловой могли заказать мэр города Борис Филатов и его бизнес-партнер Геннадий Корбан, считает активист.

Такое мнение высказал Председатель ОО "Движение за общественную справедливость" Геннадий Бутенко, передают Украинские новости.

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Напомним, активистка сообщила об избиении 15 июля в своих соцсетях. Ешонкулова заявила, что ее били двое неизвестных.

Она отметила, что у нее диагностировали сотрясение мозга, также сломан нос, выбиты зубы и множество порезов на лице.

По мнению Бутенко, это зверское избиение могли заказать люди городского головы Днипра Бориса Филатова, чтобы срочно отвлечь внимание днипрян от проблем, которые реально существуют в городе.

"Муниципалы Филатова (" Муниципальная стража", – ред.) избили журналистов двух каналов, девушка в центре города провалилась в яму с водой и чудом не утонула, каждый день по 5-10 провалов грунта по всему городу. Понимая ситуацию, им нужно было срочно перебросить внимание жителей города на другую ситуацию и здесь избили Наташу Ешонкулову", – пишет он.

Также Бутенко обратил внимание на то, как быстро СМИ, ориентированные на местные власти Днипра, подхватили и раскрутили тему избиения активистки.

"Сразу включились все купленные Корбаном и Филатовым СМИ, филькины боты начали массово комментировать под постом Ешонкуловой, делая во всем виноватым Петровского, который вообще не знает, кто такая Ешонкулова. Сакральная жертва….", – добавляет он.

Напомним, ранее сообщалось об избиении подконтрольной местной власти "Муниципальной стражей" журналистов оппозиционных Борису Филатову телеканалов "Д1" и "ОТВ". Они обратились к руководству государства с просьбой о помощи.

Как ответ, Филатов назвал политического эксперта "обезьяной", а журналистов сравнил со "скотом". Бутенко ожидает реакции правоохранителей на избиение активистки