Фермеры: Устаревшие средства защиты растений — это потеря урожайности и качества продукции

Норма, которая запрещала ввозить в Украину образцы средств защиты растений (СЗР) для проведения государственных испытаний, была скорее дискриминацией, которая скрывалась за красивыми лозунгами

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, комментируя принятие во втором чтении и в целом Закона Украины о внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах" относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины 1586-IX (ранее — законопроект № 2289), — сообщает AgroPortal.

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16 июля закон был передан на подпись Президенту.

"Он отбросит необходимость прохождения ненужных процедур для ввоза образцов препаратов (средств защиты растений. — Прим. ред.) для исследования и сертификации", — говорит Николай Сольский. После подписания законопроекта Президентом Украины агросектор получит доступ к необходимым ему ресурсам производства.

"Есть вещи, которые мы должны делать каждый день. Это одна из таких", — добавляет председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

О необходимости доступа к инновационным препаратам говорят и сами агропроизводители: устаревшие препараты — это потеря урожайности и качества продукции.

"Для получения высокого и качественного урожая нужны эффективные и высококачественные препараты", — констатирует глава ФХ "Цуран" Сергей Цуран.

В сфере средств защиты растений технологии не стоят на месте. В мире разрабатывают все более новые, более эффективные, более безопасные для окружающей среды препараты, требующие меньших доз и количества внесений.

"Чтобы быть конкурентоспособным, украинский фермер не должен отставать от тех наработок, которые внедряются в мире. Он должен двигаться в ногу с современными требованиями и тенденциями", — считает Цуран.

Его поддерживает и частный предприниматель из Волынской области, который занимается выращиванием овощей, Руслан Хомич. Он надеется, что Президент подпишет документ, поскольку это принесет инновации в агросектор.

"Инновации — это то, что движет сельхозпроизводство вперед. Вся Европа переходит на более экологичное производство, стремится потреблять экопродукты и запрещает старые действующие вещества, — говорит он. — Речь же не идет о запрещенных препаратах. Мы должны воспринимать инновации, это пойдет только на пользу".

Не стоит забывать также о явлении резистентности, когда вредители и болезни приспосабливаются к действующим веществам. Как следствие, эти препараты теряют эффективность в борьбе с вредителями или сорняками. Кроме того, с изменениями климата на территории Украины появляются новые вредители и болезни, которые требуют и новых средств борьбы с ними.

По оценкам участников рынка, за годы блокирования украинские аграрии были лишены доступа к 95% инновационных препаратов. Наши ученые не могли провести их государственные испытания, а следовательно и дать "зеленый свет" применению на украинских полях.

В результате агропроизводители недополучали продукции на миллионы долларов и годами продолжали терять свою конкурентоспособность, констатируют в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Тем более, доступ к инновационным пестицидам важен в то время, когда один из крупнейших партнеров и рынков сбыта — Европейский Союз — декларирует более жесткие требования к воздействию на окружающую среду и вообще запрещает отдельные действующие вещества. В результате под запрет может попасть сельхозпродукция, получаемая с их применением.

Аграрии и другие участники рынка надеются, что с подписанием Президентом принятого закона этот риск удастся нивелировать. Отечественные производители получат доступ к более безопасным, эффективным инновационным препаратам, которые будут повышать конкурентоспособность украинской сельхозпродукции и позиции государства на глобальном аграрном рынке.