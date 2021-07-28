С позицией многомиллионной паствы надо считаться, – митрополит Антоний о визите Варфоломея

Представители Украинской Православной Церкви не планируют участвовать в мероприятиях, на которых будет присутствовать патриарх Варфоломей, если он все же приедет в Украину.

Об этом говорится в заявлении Центра информации УПЦ в Facebook, передают Украинские новости.

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"У нас нет еще официальной программы пребывания турецкого гостя, но мы против такого приезда. Это связано с тем, что мы считаем, что именно патриарх Варфоломей несет личную ответственность за то, что происходит в Украине в последние годы. Это захваты наших храмов, избиения верующих. Очень много зла было принесено. Многие тысячи людей пострадали. Поэтому наши верующие не поймут, если Предстоятель Украинской Православной Церкви, или какой-то представитель будет на мероприятиях, где присутствует патриарх Варфоломей. Можем сказать однозначно, что на тех мероприятиях, где будет присутствовать патриарх Варфоломей, не будет представителя Украинской Православной Церкви", — подчеркнул митрополит Антоний.

Также он высказался по поводу мероприятий в соборе святой Софии.

"Что касается именно мероприятия в святой Софии, то мы считаем, что, как и всегда, там должны принимать участие только руководители украинских религиозных организаций. Никогда не было такого, чтобы был там представитель другого государства. Мы свою позицию донесли Всеукраинскому Совету Церквей, потому что именно по инициативе Всеукраинского Совета Церквей, состоится мероприятие в святой Софии. То есть это не государство организовывает официально. Всегда так было. И мы свою позицию донесли представителям других религиозных организаций и конфессий, и высшей государственной власти. Поэтому я считаю, что поскольку программа еще готовится, позицию нашей многомиллионной паствы надо учесть", — отметил Антоний.

Как сообщали Українські Новини, ранее Офис Президента Украины заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей может посетить Украину в августе 2021 года по случаю 30-й годовщины ее независимости.

Нардепы, деятели культуры и журналисты ждут от Варфоломея реального примирения православных в Украине.