Рейв под ОП. Зачем молодежь вышла "танцевать за ЛГБТ" (фото, видео)

Несмотря на сопротивление праворадикалов, Рейвах Прайд все же состоялся 30 июля под Офисом президента. Это первое мероприятие в таком формате в истории Украины. Зачем молодежь в экстравагантных костюмах пришла тусить на Банковую, и почему рейв под ОП стал важен не только для представителей ЛГБТ-сообщества.

Прорваться сквозь радикалов

В 17:00 под Офисом президента тихо: несколько человек готовятся к рейву и переодеваются прямо на улице в яркие, кричащие наряды. Это одна из рекомендаций организаторов – не приходить в костюмах, а приносить их с собой — чтобы избежать стычек с праворадикалами. Совет обоснованный, так как перед началом мероприятия группа агрессивно настроенных людей громко скандировала "Смерть ЛГБТ". Именно из-за праворадикальных активистов, оттесненных полицией, мероприятие перенесли: по планам начало тусовки было намечено на 16.30, но провезти оборудование вовремя не дали и монтаж сцены затянулся. Чтобы участники вечеринки не столкнулись с "оппонентами", как тут в полу шутку называют членов нескольких организаций, выступающих против проведения Прайда, организаторы несколько раз меняют вход — вместо заявленной на Институтской, людей начинают впускать через улицу Городецкого.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] ЛГБТ-парад в Киеве под ОП [ + – ] ЛГБТ-рейв в Киеве [ + – ] ЛГБТ-рейв в Киеве [ + – ] ЛГБТ-рейв в Киеве [ + – ] ЛГБТ-рейв в Киеве [ + – ] ЛГБТ-рейв в Киеве [ + – ] ЛГБТ-рейв в Киеве [ + – ] ЛГБТ-рейв в Киеве

[ + – ] ЛГБТ-рейв под Офисом президента

Полноценный рейв начинается лишь ближе к 18:00. К этому времени праворадикальные активисты по другую сторону кордона полиции успокаиваются.

— Почему именно формат рейва? Дело в том, что в последнее время в Украине было много случаев жестокого и брутального обращения полиции с представителями электронной культуры, проходили рейды и нападения на ночные клубы в Киеве, — объясняет София Лапина, правозащитница, директор общественной организации UkrainePride и организаторка Рейвах Прайда. — При этом технокультура и рейвкультура неразрывно связаны с ЛГБТ-сообществом. Эти движения продвигала прогрессивная квир-молодежь. И вот их симбиоз привел к идее провести такое мероприятие.

Лапина считает, что о своих правах лучше всего заявлять как раз в креативном формате. И люди пришли под Офис президента не просто потанцевать под классную музыку, таким образом киевская молодежь также пытается коммуницировать с властью.

— Мы хотим, чтобы нас увидели и услышали, — подчеркивает Лапина. — Даже если сегодня в здании нет президента, важна сама концепция того, что мы проводим наш протест на этой территории.

Среди заявленных требований участников необычной акции — принятие законопроекта №5488 об усилении ответственности за преступления на почве ненависти; реформы полиции, прокуратуры и судовой системы; немедленное расследование нападений радикальных групп на представителей ЛГБТ+. Как отмечает Лапина, если сегодня какие-то люди побьют гея, то нападавшим за это ничего не будет. И пока законодательство не изменится, такие преступления по-прежнему будут стандартной практикой.

[ + – ] ЛГБТ-парад под Офисом президента [ + – ] ЛГБТ-парад под Офисом президента [ + – ] ЛГБТ-парад под Офисом президента [ + – ] ЛГБТ-парад в Киеве [ + – ] ЛГБТ-парад под Офисом президента [ + – ] ЛГБТ-парад под Офисом президента [ + – ] ЛГБТ-парад под Офисом президента [ + – ] ЛГБТ-парад под Офисом президента

Дело не в ЛГБТ

Недалеко от танцующей молодежи выстраиваются несколько девушек с огромным плакатом в руках. Свои лица они старательно прячут от снимающих их журналистов. На плакате рассказана целая история о том, что как 30 мая в этом месте напали на трех активисток с радужным флагом ЛГБТ. Однако нападающих до сих пор не задержали.

— Нет, на меня лично никогда не нападали. Но речь же не только о физической агрессии. Ты можешь просто покрасить в волосы в другой цвет, а на тебя уже будут коситься: "О, ты носишь сережки! Ты что — гей?". Это же ненормально, — возмущается Артем Вишняк. На рейв он пришел вместе со своим другом Назаром Калапуниным. Ребята не являются ЛГБТ-представителями, но называют себя союзниками, то есть людьми, поддерживающими квир-сообщество. Вишняк также считает, что в последнее время технокультура и ЛГБТ-комьюнити тесно переплелись. "Просто техноклубы — это такие места, где каждый человек может проявлять себя, ничего не бояться и не сталкиваться с чьим-то осуждением", — рассуждает парень.

По словам Назара Калапунина, мероприятие под Офисом президента — это не столько об ЛГБТ-сообществе, сколько вообще о свободе быть собой. И молодежь, которая собралась танцевать на Банковой, лишь хочет показать, что люди могут носить яркую одежду, красить волосы или ногти, вести себя эксцентрично, но при этом они не должны бояться за свою безопасность и не ожидать нападения из-за своего внешнего вида.