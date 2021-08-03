На що звертати увагу, обираючи школу для дитини: досвід родини Максима Бахматова

Які skills необхідно розвивати молоді зараз, у наш час? Як я можу допомогти дитині підготуватися до майбутнього? Яким повинно бути якісне сучасне навчання?

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Ці питання задають собі чимало батьків. Ми поцікавилися на які принципи орієнтується у вихованні власних дітей Максим Бахматов — радник Київського міського голови, український комік, підприємець та новатор.

Максиме, що для вас — якісне сучасне навчання? Яким повинен бути випускник школи, що вміти, на що орієнтуватися?

Для мене є власне відчуття гарного навчання, бо я його створював самостійно. Дітей мають навчити вчитися.

Випускник школи має вийти з бажанням розвиватися, зростати, досягати та створювати додану вартість. Чи будуть в нього хороші знання з предметів — це інша історія. Але, звісно, бажано, щоб академічний бал був хорошим, бо ключові ВНЗ світу мають високий вступний бал. Тому хочеш там навчатися — треба мати хороші знання.

У вас троє дітей. Яким був ваш шлях у виборі формату навчання для дітей?

Проблемою навчання я почав опікуватися ще тоді, коли діти пішли до 1 класу. Не зважаючи на те, що у Києві багато хороших приватних шкіл, вступити туди досить важко. За перший місяць навчання моїх дітей, я зрозумів, що приватні школи — це обдурювання. Найгірше за все — це виглядало, наче проста здача дитини на перетримку. Тобто так, вона чогось навчиться, але мені не сподобалося у цих школах відношення до дитини — від першої лінійки, і це відчуття залишалося протягом першого місяця навчання. Я вчинив радикально: після 1 чверті ми забрали дітей зі школи, і вони почали займатися на домашньому навчанні. Тут почалася епопея з пошуку альтернативних способів навчання дітей. Відразу ми з дружиною відкинули мега елітні дорогі школи — по-перше, багато дітей в класах, та й не хотілося вилітати "в трубу". Також на той час ті школи були далеко від нашого будинку, через затори та проблеми з трафіком дорога туди-назад займала для дітей мінімум 3 години щодня.

На мою думку, школа має бути такою, щоб вчителям було не байдуже, які результати отримає дитина і щоб дитина розуміла, що можливо все. Якщо ти чогось забажаєш — це реально. Як в навчанні, так і в майбутній роботі. Тільки треба докласти зусиль.

Зараз ваші діти досі на домашньому навчанні чи вам вдалося знайти комфортну школу для них?

На мою думку, комфорт — не головна цінність школи, особливо середньої і старшої. Беззаперечно він має бути, але є речі важливіші, наприклад: повага до особистості учня. В школі мають навчити вчитися і досягати результату. Для наших дітей також важливою є дисципліна. Двоє моїх синів зараз у підлітковому віці і я чітко розумію, що це час, коли в них формується структура особистості, переконання та якості характеру, що будуть їхньою базою протягом життя. Стратегічно це важливіше за комфорт. Я прагну, щоб мої сини могли самостійно будувати своє життя і кар"єру. Зараз діти навчаються в школі, але це не зовсім звична школа.

Це державна школа чи приватна?

Приватна. Ліцей Educator.

Чи були побоювання перед переведенням дітей в приватну школу? Чи підтвердилися вони?

Побоювання були, що залишивши хлопців в рамках класичної системи, я зроблю злочин перед своїми дітьми. Бо те, що було на той час, було огидно, непрофесійно та принизливо.

Після нашого попереднього досвіду ми з дружиною точно розуміли, що шукаємо і зрештою зупинили свій вибір на школі з маленькими класами (прим. ред. — в ліцеї Educator 8 дітей у класі) та якісним індивідуальним підходом до кожного учня. Ліцей Educator будується від власника і у нього є бажання надати рівень, який не надають інші навчальні заклади. Система побудована в Едьюкейторі для наших дітей — максимально ефективна, максимально жорстка, максимально толерантна з урахуванням випробування сучасного світу.

Які найяскравіші враження дітей від навчання?

Це відчуття, що можливо все. Якщо ти чогось забажаєш — це реально. Як в навчанні, так і в майбутній роботі.

Які аспекти шкільного життя ви цінуєте і чи допомагає ліцей підготуватися вашим дітям до дорослого життя?

В принципі, все шкільне життя, плюс позашкільна робота — все важливо. В ліцеї є спеціальні програми з підготовки до сучасних ВНЗ, і я вважаю, що це найкращий результат. Я бачу, що діти знаходяться в потоці, їм подобається і вони стають реально розумними.