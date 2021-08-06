Коли розквітнуть "Квіти України"

Чого не вистачає Києву? У столиці відчувається дефіцит паркінгів, сучасних офісів відкритих форматів, зручних ресторанів та затишних кафе. Тому оновлення будівлі "Квіти України" в самому серці Києва та облаштування в ній багатофункціонального бізнес-центру мало б стати тією точкою тяжіння, якої так не вистачає в районі вулиці Січових Стрільців. Але, "не так сталося, як гадалося"

Початок реновації будівлі перетворився на гучний будівельний скандал. На жаль, не всі, хто захищав будівлю виявилися представниками стурбованої громади. Будівля "Квіти України" буквально за декілька тижнів стала ще одним магнітом для активістів та політиків різного штибу. Про те, з якими труднощами стикнулися іноземні інвестори під час реалізації проекту редевелопменту будівлі, розповідає Керуючий партнер ПрАТ "Квіти України" Олексій Пишний.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Rockwill Group. Інвесторами проекту реконструкції будівлі "Квіти України" є британська компанії Rockwill Wealth Solution та чеська Rockwill Immobilien.

Понад сім років тому нам запропонували участь у невеликому девелоперському проекті в Празі. З цього почався шлях Rockwill Group в девелопменті. За ці роки нашими компаніями реалізовано понад два десятки реконструкцій й реставрацій у Празі. Ми також реалізували декілька проектів у Відні, три в Лондоні і один в Дубаї. Компанія продовжує масштабуватися, розвиваючи географію й типологію проектів.

Актуальний стан проекту "Квіти України". Усі роботи було зупинене. Відносно компанії порушено кримінальну справу за статтею "самоуправство". При цьому всі документи щодо підготовки будівельного майданчика та часткового демонтажу доступні у відкритих електронних реєстрах. Буквально за кілька годин було накладено судовий арешт на право розпоряджатися, використовувати будівлю або, взагалі, будь-що з нею робити. Від Мінкульту і Департаменту культурної спадщини прийшли незаконні розпорядження, що зупиняють будь-які роботи. Представники цих відомств стверджують, що ми повинні узгоджувати з ними підготовчі роботи, посилаючись при цьому на "історичний ареал", межі якого ніде законодавчо не визначені. Наше законне право розпоряджатися своєю власністю було заблоковано. Кілька днів тому прилетіла звістка і від місцевої влади — припис прибрати паркан і пішохідну галерею. Що буде при цьому з пішоходами на цій небезпечній ділянці, нікого не хвилює. Всі подані позови і накладені арешти є повністю безпідставними і мають на меті зупинити проект та створити негативний інформаційний інфопривід. А ще — явна заангажованість суду і деяких правоохоронних органів. З сумом констатую — телефонне право можновладців всіх рівнів, проти якого так боролися у нас нікуди не поділося. Але ми впевнені у своїй правовій позиції і разом з найкращими юристами та адвокатами будемо відстоювати свої законні права. Скільки це забере часу, сказати зараз не можу. Якщо ж в українських судах нам відмовлять у справедливості, ми звернемося до міжнародних. Найбільше нас хвилює те, що під час заборони на проведення всіх робіт в будівлі, вона руйнуватиметься під впливом навколишнього середовища. І, звичайно, нас турбують незручності, які створює для мешканців та перехожих відсутність захисних споруд і пішохідної галереї.

Особливості ведення бізнесу в Україні. Тут неможливо залучити зовнішне, в тому числі банківське фінансування у "довгі" проекти. Дуже високі, в порівнянні з європейськими, ставки фінансування. При таких ставках неможливі приватні інфраструктурні проекти та проекти в сфері промислового девелопменту. Крім цього, деякі чиновники продовжують розглядати бізнес і інвесторів очима "вовкодава". Вищеперелічений негатив частково компенсується бізнес-можливостями і недооціненістю активів. Щоб в Україну увійшли іноземні інвестори, яких приваблюють ці можливості, необхідно усунути всі негаразди та перекоси. Це позитивно вплине на рівень життя і стан економіки.

Цінність проекту для мешканців району та столиці. Досвід, який ми отримали останнім часом, змінив наше сприйняття як житлової, так і комерційної нерухомості. Наша концепція передбачає наявність великої фуд-зони на першому поверсі та на експлуатованому даху, адже в цьому районі відсутня подібна пропозиція. Також буде сучасний спортивний клуб. У будівлі буде супермаркет — ми уважно вивчили спосіб життя наших сусідів і розуміємо, що вони звикли купувати необхідне саме тут. Кафе-кондитерська розташується в холі нашого комплексу. У цьому районі затребувані великі площі для коворкінгів. Їх ми плануємо розділити за напрямками. Ми створимо простір для людей творчих професій. Абсолютно впевнений, що творчість і бізнес в синергії будуть творити дива. Тільки уявіть, скільки енергії буде в цьому місці. Паркінг є абсолютно зрозумілою необхідністю в центрі міста. З урахуванням дуже невеликої площі земельної ділянки, ми плануємо створити близько сорока п'яти паркомісць.

Майбутне. Далі багато роботи: подолати всі судові заборони та арешти, провести конкурс фасадів, внести зміни до проекту, відновити й отримати дозволи, почати демонтаж деяких частин будівлі і будувати наш прекрасний діловий та творчий центр!