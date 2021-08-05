Представниці конкурсу "Міс Україна" стали донорами для дитячої лікарні "Охматдит"

Національний комітет конкурсу краси «Міс Україна» разом з претендентками на участь і конкурсантками минулих років у рамках донорської акції здали кров для національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві

Про це йдеться на офіційній сторінці «Міс Україна» в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

«Сьогодні багатьом медичним закладам потрібні донори. Своїм прикладом ми хотіли звернути увагу українців, що стати донором дуже просто. А дві години їх часу можуть врятувати чиєсь життя. Представниці нашого конкурсу дотримувалися усіх умов, необхідних для того, щоб стати донором і виконали усі рекомендації з підготовки до процедури здачі крові. Також вдячні нашим друзям з Донор.UA за організаційну підтримку», — зазначила голова оргкомітету конкурсу «Міс Україна» Вероніка Щіпцова.

Головна мета акції – допомога хворим дітям, а також популяризація донорського руху серед молоді України.

«Донори потрібні завжди. Кожні три секунди хтось в світі потребує переливання крові, кожна третя особа у світі хоча б раз у житті потребує переливання крові. Трошки статистики, аби усі розуміли наскільки це важливо. На жаль, не всі розуміють цю величезну потребу. Ми дуже вдячні, що дівчатам конкурсу «Міс Україна», які поділилися краплинкою своєї крові для порятунку дитячого життя», — сказала лікар-трансфузіолог Центру служби крові НДСЛ «Охматдит» Інна Вільшанівська.

Нагадаємо, цього року конкурсу краси «Міс Україна» виповнюється 30 років.