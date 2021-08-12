Працівники компанії ТОВ "БСХ Побутова Техніка" (BSH) здійснили благоустрій ігрового майданчика школи-інтернату

23 липня 2021 року працівники ТОВ " БСХ Побутова Техніка" (BSH) в рамках програми соціальної відповідальності компанії реалізували проєкт благоустрою школи-інтернату № 12 Дарницького району м. Києва

BSH багато років поспіль надає фінансову допомогу "Фонду Асперн", а цього року було прийнято рішення посприяти не лише фінансово, а й присвятити час благоустрою дитячого майданчика при школі-інтернаті та поділитися теплом і увагою, яких так потребують маленькі діти.

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Кількість учасників заходу – понад 50 працівників BSH та членів їхніх родин, які власними силами пофарбували та відремонтували комплекс із гірками, гойдалки і лави на дитячому майданчику школи, вивезли сміття з території та завезли пісок. Працівники також привезли дітям подарунки й домашню випічку, а діти подякували їм малюнками й аплікаціями, які створили власноручно.

"Ми прагнемо поліпшувати якість життя людей та співпрацюємо з соціальними організаціями. Благоустрій закладів освіти для дітей, які живуть у школах-інтернатах, – важлива частина нашої програми соціальної відповідальності. Бачити радість цих дітей – було найкращою винагородою для нас", – розповідає Сергій Максімов, генеральний директор ТОВ "БСХ Побутова Техніка".

У спеціальній школі І-ІІ ст. № 12 Дарницького району м. Києва навчається 207 дітей з особливими освітніми потребами віком від 6 до 16 років, із яких 107 дітей мають пільгові категорії: це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також діти, батьки яких мають статус учасника воєнних дій в зоні АТО.

ДОВІДКА ПРО КОМПАНІЮ

ТОВ "БСХ Побутова Техніка" є 100%-м дочірнім підприємством компанії BSH Hausgeräte GmbH ("БСХ Хаусгерете ГмбХ") та офіційним дистриб"ютором побутової техніки BOSCH, SIEMENS, GAGGENAU в Україні.

Місією компанії є покращення якості домашнього життя завдяки винятковим брендам, продуктам високої якості та інноваційним рішенням.