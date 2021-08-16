WINDROSE вместе с аэропортами Украины объявила о старте всеукраинского конкурса #Соединяемгорода

Авіакомпанія WINDROSE разом з аеропортами України оголосила про старт нового всеукраїнського конкурсу #Єднаємоміста. Щотижня WINDROSE буде розігрувати два сертифікати на будь-які міжнародні рейси для двох пасажирів в обидва боки. Умови конкурсу прості — знайти фотозону WINDROSE в одному з аеропортів України, зробити на її фоні світлину та розмістити фото з хештегами #єднаємоміста, #хештегаеропорту, #windroseairlines на своїй сторінці у соціальних мережах (покрокова інструкція за посиланням). Якщо переможці є мешканцями будь-якого міста України, що входить до мережі внутрішніх перельотів авіакомпанії, то такий переліт буде додано до сертифіката.

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"Для нас дуже важливо розповісти людям, що завдяки програмі авіаперезень Україною авіакомпанії WINDROSE тепер дістатися вже 12 міст стало набагато швидше та зручніше. Унікальність нашої програми в тому, що ми з"єднуємо рейси з усіх точок у самому серці нашої країни — місті Києві. Ми використовуємо аеропорт Бориспіль як хаб, куди прибувають та звідки відправляються наші внутрішні рейси. Це дозволяє пасажирам встигати більше під час подорожі. Усього за один день кожен має можливість відвідати щонайменше 3 міста України", — розповідає директор з маркетингу WINDROSRE Анна Рафальська.

Тож, шукайте фотозони WINDROSE в 11 українських аеропортах, фотографуйтесь та вигравайте.

*Львів, *Ужгород, *Харків, *Чернівці, *Дніпро, *Кривий Ріг, *Запоріжжя, *Миколаїв, *Одеса

* Івано-Франківськ, *Херсон.

https://www.facebook.com/windrose.aero