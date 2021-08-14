"В основу работы Бюро экономической безопасности положен принцип "от аналитики к действию", - глава ГФС Вадим Мельник

Заложенные в законодательство принципы работы Бюро экономической безопасности, которое придет на смену Государственной фискальной службе, позволят повысить уровень стратегического и оперативного планирования работы правоохранителей для эффективного противодействия угрозам экономической безопасности государства. Такое мнение выразил глава ГФС Мельник в интервью "Обозреватель".

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Отвечая на вопрос, не обернется ли запуск БЭБ механическим переименованием ГФС с сохранением прежних принципов работы, Мельник заявил следующее:

"Уверен, что нет. Прежде всего отмечу, что ГФС с начала 2021 года начала трансформацию, усиливая аналитическую составляющую и активизируя диалог с легальным бизнесом. Прежняя модель закрытого силового органа и фискального давления на бизнес очевидно непродуктивна. Весной нынешнего года при ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом, функционирование которого позволило оперативно решать возникающие непонимания с предпринимательским сообществом.

Во-вторых, законодатель предусмотрел, что в основе работы БЭБ лежит принцип "от аналитики к действию". Закон о БЭБ внедряет такие понятия, как "анализ рисков", "криминальный анализ", "риск-ориентированный подход", "управление рисками", что позволит повысить уровень стратегического и оперативного планирования и быстро перенаправлять ресурсы правоохранителей для противодействия наибольшим рискам экономической безопасности государства".

По словам Мельника, ГФС в 2021 году удалось уменьшить ежемесячные объемы "скруток" по НДС.

"Действительно, "скрутки", то есть операции, связанные с фиктивным формированием налоговых кредитов по НДС, представляют собой одну из основных угроз для системы госфинансов и экономической безопасности страны в целом.

Если говорить непосредственно о снижении объемов "скруток", то по сравнению с 2020 годом удалось минимизировать данные суммы на 1 млрд грн ежемесячно — по итогам первого полугодия 2021. Промежуточные позитивные результаты есть, но есть и к чему стремиться", — отметил Мельник.

Отметим, за период январь-июль 2021 ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн.