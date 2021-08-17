Приватизация ОГХК: эксперт поделился прогнозами по приватизации активов компании

Проведение аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" в назначенные сроки принесет государству гораздо больше стартовой цены в 3,7 млрд гривен. В свою очередь, перенос даты приватизации ОГХК может негативно сказаться на финальной стоимости объекта.

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Об этом рассказал политический эксперт Виктор Таран в колонке для "Цензор.нет".

"Кроме того, сейчас АО "ОГХК" как актив может принести государству существенно больше, чем стартовые 3,7 млрд гривен. Логика здесь простая и очевидная: предприятие подходит к аукциону в отличной форме, с положительными финансовыми показателями, прозрачной отчетностью и хорошими (да что уж, отличными!) новостями по возможности использования месторождений", — считает Таран.

Прозрачные правила ведения аукциона с ходом ставки в 50 млн гривен, что является эквивалентом стоимости лицензии на разработку Селищанского месторождения в Житомирской области, станут залогом формирования действительно рыночной цены за АО "ОГХК". К проведению аукциона Фонду госимущества удалось привлечь около десятка участников из числа крупных международных компаний.

Эксперт также пресекает любые попытки откладывать дату аукциона ОГХК, поскольку объект может надолго остаться в государственной собственности, а государство — потерять потенциальную прибыль.

"Практика украинской приватизации показывает: если предприятие не приватизируют с первого раза, оно может надолго "зависнуть" в руках государства, постепенно теряя в цене. Яркий пример тому — Одесский припортовый завод. В 2009 году правительство Тимошенко почти приватизировало предприятие за $500 млн, однако продажа была заблокирована решением президента Ющенко. Решение о приватизации оттягивалось до "лучших времен", которые так и не настали: к 2016 году ОПЗ никто не хотел покупать даже за $200 млн. После этого Фонду госимущества понадобилось несколько лет для нормализации финансовой работы предприятия, а новая попытка приватизации ОПЗ запланирована на 2022 год", — отметил Виктор Таран.

Реализация кампании большой приватизации является крупным имиджевым проектом для политического руководства, который открывает возможности для развития крупного неолигархического бизнеса в Украине, резюмирует эксперт.

Напомним, аукцион по приватизации 100% активов государственного АО "Объединенная горно-химическая компания" состоится 31 августа 2021 года.

Стартовая стоимость ОГХК превышает общий доход от приватизации за 2020 год.