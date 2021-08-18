Из-за иска "Стоп шлам" Министерство защиты окружающей среды остановило строительство нового хранилища красного шлама на НГЗ

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало на своем сайте приказ от 11 августа, которым, в частности, приостанавливает рассмотрение выводов по оценке влияния на окружающую среду для Николаевского глиноземного завода, передает Gordon.ua.

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В приказе министерства указано, что приостановлено рассмотрение документов ООО "НГЗ" по получению разрешений на строительство нового пруда-накопителя отходов производства алюминия – красного шлама. Минэкологии опубликовало на своем сайте объявление о начале общественного обсуждения этого проекта.

Рассмотрение приостановлено до вынесения судом окончательного решения по делу иска общественной орагнизации "Стоп шлам", сказано в приказе от 11 августа.

Иск к ООО "НГЗ" подали пострадавшие от красного шлама.

Николаевский глиноземный завод, принадлежащий российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, намерен построить под Николаевом еще одно, третье, хранилище для отходов от обработки боксита и производства глинозема – красного шлама, писало местное издание "НикВести".

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств. Экспертиза установила, что в красном шламе есть соединения шестивалентного хрома, меди, цинка, селен и его соединения, кадмий и его соединения, меркурий и его соединения, мышьяк, свинец и его соединения.

Адвокат АО Greco Артемий Воробьев заявил что этот вид отходов нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт являются импортными товарами. "Статья 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено", – сказал юрист.

Представители общественной организации "Стоп шлам" в ноябре 2020 года подали в суд на НГЗ и в первой инстанции получили решение в свою пользу: им присудили компенсацию на общую сумму в 9,2 млрд грн за вред экологии и здоровью людей, наносимый хранилищами красного шлама.

После решения суда о компенсации Минюст приостановил действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые установили сумму ущерба.

29 июля экологические активисты обратились к международным экологическим организациям с открытым письмом, в котором призвали их помочь в борьбе с угрозой экологической катастрофы в Северном Причерноморье.

Экологи адресовали свое обращение представителям Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN), Европейскому агентству окружающей среды (ЕЕА), "Гринпис" (Greenpeace), Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), Институту всемирного наблюдения (WI), Всемирному фонду дикой природы (WWF), Глобальному экологическому фонду (GEF), Международному союзу экологической экономики (ISEE) и Международному зеленому кресту (IGC).

Сейчас дело рассматривает Апелляционный суд Николаевской области.