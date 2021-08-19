Когда в Украине появится свой Стэнфорд? Сергей Токарев о STEM, женщинах-ученых и университете компьютерных технологий

Спрос на IT-специалистов из Украины во всем мире продолжает расти. Поэтому идея создания в стране современного учебного заведения с качественно новой системой подготовки айтишников приобретает все более отчетливые очертания. Основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев рассказал нам о перспективах создания первого украинского университета компьютерных технологий, образовательных проектах в сфере IT, STEM, AI и ML. Он также поделился мыслями о том, как должно быть устроено IT-образование, чтобы на выходе получались не только хорошие специалисты, но и успешные фанудеры собственных компаний.

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Этим летом IT-бизнесмен и инвестор Сергей Токарев подписал меморандум с президентом Киевской Школы Экономики Тимофеем Миловановым о создании Computer Science University. Это первое в своем роде учебное заведение, которое будет функционировать по инновационным принципам. По словам бизнесмена, в учебном заведении будут внедряться совершенно новые подходы к IT-образованию.

"Мы не ставим целью открыть еще один курс по программированию или очередную компьютерную академию – их и так достаточно. Наша сверхзадача заключается в том, чтобы изменить сам подход к IT-образованию и процессы внутри него. В качестве образца мы рассматриваем американскую модель, где преподаватели получают процент от стартапов, созданных на базе учебного заведения. Это, во-первых, повышает мотивацию, а во-вторых, университет трансформируется в акселератор стартапов", – говорит Токарев.

В учебном заведении нового типа будут свои R&D-лаборатории и венчурные студии. Авторы проекта также отмечают, что вуз будет иметь международную аккредитацию, кампус в Киеве, а преподавать здесь будут ведущие специалисты со всего мира.

Сергей Токарев имеет за плечами почти 20 лет опыта в сфере IT-технологий. Он является сооснователем нескольких десятков компаний по всему миру, фаундером венчурной студии Pawa и инвестором громкого стартапа Reface. Токарев одним из первых увидел и оценил перспективы Reface, когда проект еще находился на ранних этапах разработки. Сейчас им пользуются миллионы людей по всему миру.

Совсем недавно он основал венчурную студию Pawa, которая создает и развивает IT-проекты с фокусом на AI и ML. По словам Токарева, команда планирует создать крупнейший в Европе центр для разработки бизнес-проектов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Еще одним крупным проектом Токарева стала технологическая компания Roosh, в которую входит целый ряд IT-стартапов, венчурный фонд и образовательные проекты, которые уже много лет занимают важное место в деятельности бизнесмена. В мае прошлого года Токарев поддержал хакатон, инициированный Министерством цифровой трансформации Украины, участие в котором приняли 899 команд. Конкурс молодых IT-проектов был посвящен борьбе с последствиями пандемии коронавируса и получил название HackCorona.

Проект STEM is FEM, инициатором которого выступил Сергей Токарев, призван бороться с гендерными стереотипами в технических сферах. В этом году в рамках STEM is FEM стартовал арт-проект "Наука — это она". Его цель – рассказать о достижениях украинских женщин-ученых. На конкурс эссе о 12 женщинах-ученых в рамках арт-проекта поступила 561 работа со всей Украины: благотворительный призовой фонд для победительниц составил больше 40 000 долларов.

Сергей Токарев считает, что Украина имеет огромный потенциал для развития STEM-образования. По его мнению, это перспективная страна для создания стартапов, инвестирования в IT-бизнес.

"Главная ценность украинского IT – это кадры. Больше 200 тысяч классных специалистов разных уровней, позиций и направлений. Их отличает высокая работоспособность и трудолюбие. Вузы, компьютерные академии, школы программирования и разнообразные курсы выпускают ежегодно тысячи специалистов, которые пополняют рынок, устраиваются, в том числе, в крупные международные компании", – говорит Токарев.

Кроме того, по словам предпринимателя, высокий потенциал украинских айтишников привлекает инвесторов и делает страну привлекательной для европейских и американских компаний. Такие гиганты как Google, Microsoft и Amazon открыли здесь свои офисы и исследовательские центры, а иностранные инвестиционные фонды вкладывают деньги в проекты, разработанные в Украине.

"В 2020 году в Украине зарегистрировано 450 стартапов. Даже на Кипре, признанном одним из наиболее привлекательных мест для IT на карте мира, меньше", – констатирует Токарев.

Однако основатель Roosh подчеркивает, что украинская IT-сфера находится только на этапе развития.

Стартапов может быть еще больше, а Украина имеет все шансы превратиться в клондайк для айтишников, но для этого необходимо изменить подход к образованию. Сейчас классические вузы делают упор на теоретических знаниях, но уделяют недостаточно внимания практическим навыкам. Развитие IT в мире происходит куда стремительнее обновления программ государственных вузов. Токарев поясняет, что в Стэнфордском университете учащиеся на STEM-направлениях имеют возможность не только изложить свои теоретические замыслы, но и воплотить их в жизнь – учебное заведение предоставляет мощную практическую базу. Преподаватели участвуют в разработках своих подопечных, получая свою долю прибыли, если стартап "выстреливает". В Украине такого пока нет.

"Украинская STEM-школа сильная. Однако, она предоставляет хороший фундамент. Увы, в остальном наши университеты и институты не могут физически угнаться за трендами и последними технологиями из мира IT", – считает Токарев.

Еще одна проблема – кадровый голод. Высочайший спрос на айтишников не только усиливает конкуренцию среди них, но и приводит к утечке кадров: лучшие просто покидают Украину, находя за границей более комфортные условия труда и финансовую мотивацию.

Значимым недостатком украинского STEM Сергей Токарев видит также гендерные стереотипы. По его словам, в Украине до сих пор в этой сфере лишь 25% составляют девушки. А гендерный баланс в компаниях имеет большое значение для здоровой атмосферы в команде и повышает продуктивность.

Создание Computer Science University, по мнению Сергея Токарева, позволит принципиально изменить подход к STEM-образованию в Украине. Впоследствии это трансформирует всю отрасль: чтобы Украина славилась не только уровнем и качеством своих специалистов, но и громкими проектами с миллиардной капитализацией.