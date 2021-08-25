Запуск ЦХОЯТ к 30-летию независимости

Как сообщается, ко Дню Независимости планируется открытие первого в Украине Централизованного хранилища ядерного топлива (ЦХОЯТ). Данный объект сооружен в чернобыльской зоне отчуждения и, практически, готов к вводу в эксплуатацию. 13 августа 2021, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного свай (ЦХОЯТ) проектной документации.

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Работы над проектом начались еще в 2017 году, тогда строительством занималась другая компания. После нескольких годов строительства их отстранили от работы из-за несоответствия сроков, заявленных в договоре. Руководство "Энергоатом" наняли на их место новых подрядчиков — БК "КБР" и NESTRA Concern (согласно тендерной процедуре), которые за 7 месяцев завершили строительство ЦХОЯТ.

Строительная компания выделила свыше 400 человек для работы на объекте, люди трудились в три смены, дабы успеть в срок. За 7 месяцев компания подрядчик выполнила налаживание кранов, поставку уникального и единственного в Украине универсального мобильного тягача на комбинированном ходу для приема поездов, которые транспортируют топливо. Также, были налажены сложные системы радиационного контроля, коммутаторного связи и радиолинийного, система контроля управления ЦХОЯТ.

Важность данного объекта связана с тем, что на протяжении многих годов наша страна вывозила отходы ядерного топлива на территорию России, что обходилось в $200 млн ежегодно. Но, сейчас Украина сможет отказаться от услуг по хранению топлива в РФ и все будет отправляться в ЦХОЯТ. К тому же, не стоит забывать, что это поможет обеспечить нам энергонезависимость и безопасность.

По предварительным данным, известно, что уже был проведен тест — спецпоезд доставил первый контейнер в хранилище по реконструированной железнодорожной участке "Вильча-Янов", протяженностью 43 километра. А сам запуск ЦХОЯТ запланировано на 24 августа 2021.

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.