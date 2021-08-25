"Абетка харчування" від Nestlé. Ще ефективніша – онлайн

Основи здорового харчування і вибір корисних продуктів для здоров"я – ось одна із найголовніших життєвих наук, яку повинна опанувати дитина. Правила і харчові звички, закладені з дитинства, дозволяють зберігати фізичне і психічне здоров"я, продовжують життя і підносять його на якісніший рівень.

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Про це добре знають у компанії Nestlé, котра ось уже понад 10 років опікується проблемою здорового харчування школярів в Україні. Частиною глобальної соціальної ініціативи Nestlé "Здорові діти" є програма "Абетка Харчування". Вона діє з 2009 року і має на меті робити життя дітей здоровішим й щасливішим. Щорічно програма охоплює 330 000 учнів, 13 000 вчителів і 1500 шкіл по всій Україні. Основна ж мета програми більш глобальна – виховати культуру раціонального харчування і корисних звичок.

"Абетка Харчування" – це доступно викладені навчальні матеріали для дітей молодшого шкільного віку. Їх компанія Nestlé розробила спільно з провідними фахівцями у галузі здоров"я: методистами, дитячими психологами та спеціалістами Міністерства освіти та науки і Міністерства охорони здоров"я. "Абетка Харчування" стала органічною частиною шкільної програми для учнів 1-4 класів. На цей час уже 1 800 000 українських школярів долучилися до цієї програми.

Школярі вивчають складові здорового харчування, режим харчування, як купувати та зберігати продукти, що таке водний баланс, користь вітамінів та мінералів, а також українські традиції харчування. Усе це – у цікавому викладі, доступному й зрозумілому для школярів.

Минулого навчального року освітня програма "Абетка Харчування" перейшла в онлайн формат. Перехід сприяв тому, що відтепер соціальний проект "Абетка Харчування" – це ефективна взаємодія не лише між учнями та вчителями, а й дітей з батьками.

В результаті оновлення було розроблено 28 відеоуроків для школярів молодших класів. Вони містять інтерактивні завдання та навчальний матеріал. Учні отримали більш доступну й цікаву програму нового формату. Інтерактивність стала важливим та цікавим елементом програми.

Батьки можуть проводити більше часу з дітьми. Вони мають можливість відстежувати прогрес у навчанні своїх дітлахів, навчатися разом з ними. А також можуть знайти статті й лайфхаки щодо організації здорового харчування у сім"ї, взяти на озброєння здорові рецепти і приготувати страви разом з дітьми.

А ще в межах програми "Абетка Харчування" щорічно до Міжнародного дня шеф-кухаря проводять кулінарний майстер-клас. Уже стало гарною традицією, що діти спільно з професійними шеф-кухарями навчаються підбирати продукти, готувати корисні страви та гарно їх декорувати.

Вчителі залучених шкіл відзначають, що перехід в онлайн позначився вдосконаленням дидактичного матеріалу, можливістю користуватися відеоуроками, електронними зошитами й методичними матеріалами для вчителів. В умовах дистанційного навчання користуватися "Абеткою Харчування" від Nestlé стало ще зручніше.