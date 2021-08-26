Впервые Международный online forum "Из пустоты в изобилие"

В Украине стартовал экстраординарный проект Edufy — это мировая образовательная инновационная платформа основанная Андреасом Тиссеном, международным коучем и тренером с опытом работы 29 лет .

На Edufy представлен практический, полезный контент на трех языках от известных спикеров и экспертов, которые профессионально обучают ультрасовременным навыкам. А, главное развивают способности, востребованные в 21 веке.

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Самым ТОП-овым событием от Edufy станет международный глобальный Форум "Из пустоты в изобилие", который состоится онлайн 1–2 сентября в 15:24 (Kyiv).

100 000+ человек со всего мира, затаив дыхание, ожидают мегасобытия сентября – Форум "Из пустоты в изобилие"! Трансляция будет вестись по всему миру с переводом на три языка и сурдопереводом.

Цель Форума – трансформация в реальном времени 5 сфер жизни каждого участника: бизнес, отношения, личностный рост, здоровье, осознанность.

Это будут 24 часа качественного контента нон-стоп от 24 спикеров с мировым именем:

Андреас Тиссен, Ник Вуйчич, Радислав Гандапас, Ицках Пинтосевич, Аллан Пиз, Джон Максвелл, Тим Стори, Доктор Кэролайн Лиф, Оливер Гейссельхарт, Елена Адамова, Андрей Шатырко, Евгений Войт, Светлана Спивакова, Наталья Самойленко, Игорь Фостенко, Джулиен Бакхаус.

Также в нем примут участие, международные инфлюенсеры и коучи мирового уровня.

Кроме того, на онлайн-марафоне планируется зафиксировать Рекорд Книги Гиннеса.

На форуме Вы услышите и увидите:

✔Судьбоносные темы от более чем 50-ти спикеров.

✔Гениальное кастинг-шоу восходящих экспертов "BE A GENIUS".

✔Новейшую презентацию инновационных технологий в образовательном секторе.

✔Увлекательные ток-шоу с самыми известными ведущими СНГ.

А также примете участие в:

✔Познавательных панельных дискуссияз с экспертами мирового уровня.

✔Насыщенном интерактиве и качественном нетворкинге в оффлайн и онлайн пространстве.

✔Уникальном розыгрыше мегапризов.

✔Захватывающем дух и сердце благотворительном проекте.

Почувствуете:

Мощный заряд энергией от популярных звезд шоу-бизнеса и диджеев.

Это событие для тех, кто решил стать богатым, счастливым и успешным!

Успей зарегистрироваться и стать частью международного онлайн fullnessforum.edufy.zone

Ждем вас!