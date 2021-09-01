Telemart приглашает всех на свой 11-ый День Рождения

О бренде или кто такие TELEMART?

TELEMART.UA — магазин компьютерной техники, а если быть точным — ваш советчик и верный помощник в выборе компьютеров и игровой периферии.

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Слоган и неизменная цель компании: "Компьютер в каждый дом!".

Мы занимаемся продажей цифровой техникой с 2010 года, а с 2015 полностью сконцентрировались на продаже компьютерных комплектующих, ПК и всего, что с ними связано.

1 сентября компании TELEMART.UA исполняется 11 лет. Мы входим в список ТОП-50 самых крупных интернет-магазинов нашей страны. И в честь Дня Рождения мы хотим сделать всем подарки.

Что ждет покупателей на Дне Рождения TELEMART?

Команда бренда подготовила для своих клиентов множество сюрпризов и разделила активности на два канала: офлайн и онлайн.

Покупателей ожидают не только скидки, но и множество конкурсов и активностей, победители которых получат ценные подарки.

Изюминка от сети шоурумов

У посетителей магазинов будет уникальная возможность поучаствовать в соревнованиях и презентациях от партнеров компании.

В шоурумах пройдут:

Турниры по CS:GO

С 1.09 по 10.09 в каждом из шоурумов любой посетитель сможет сразиться с менеджерами в CS:GO 1vs1 и выиграть скидку на заказ. За победу над менеджером — скидка 200 грн, при ином исходе — 50 грн (скидка распространяется на заказы от 1000 грн).

А 11.09 среди всех победителей будут проведены масштабные турниры 1vs1 с ценными призами: процессоры AMD Ryzen 5000, корпуса DeepCool и другие призы!

Такая мотивация не только удвоит любопытство и соревновательный интерес, но и принесет каждому участнику незабываемые эмоции.

Презентации партнеров

В ТЦ Космополит (г. Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6) в рамках активностей на День Рождения пройдут презентации с розыгрышами от наших партнеров.

Календарь презентаций:

ASUS — 1.09.2021

Gigabyte — 03.09.2021

SeaSonic — 05.09.2021

TP-Link — 07.09.2021

Kingston — 10.09.2021

MSI — 11.09.2021

Скидки-скидки-скидки

Помимо офлайн-мероприятий компания готовит целый ряд онлайн-приятностей для своих покупателей. В честь своего Дня Рождения компания предоставляет клиентам:

11-дневную распродажу топовых компьютерных компонентов и периферии. Только самые популярные товары по наилучшим ценам!

Бесплатную доставку акционных товаров по всей Украине от MEEST

Повышенные кэшбэки в виде бонусов на акционные товары

Повышенная беспроцентная рассрочка от Monobank

Возможность 100% оплаты бонусами акционных товаров

Вы же не собираетесь пропускать такое событие? Ждем вас в наших шоурумах и интернет-магазине. Проявляйте активность и получайте крутые призы!

О всех активностях компании вы можете узнать в наших соцсетях и на нашем сайте. Поэтому следите за новостями.

Будем рады видеть вас на своем празднике!