Турнир по женскому гольфу среди претенденток на титул "Мисс Украина 2021"

26 августа в Kozyn Golf & Country Club Комитет национального конкурса "Мисс Украина" совместно с Оргкомитетом "Open Ladies Golf Tour" при поддержке Всеукраинской федерации гольфа провели турнир среди претенденток на главную корону страны "Мисс Украина".

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Девушки прошли обучение игре в гольф, первую тренировку с опытными тренерами, членами PGA Ukraine, познакомились с гольф-этикетом и, конечно же, поборолись за призовые места и звание "Победительницы турнира по гольфу -2021" среди претенденток на титул "Мисс Украина 2021". Также, с участницами турнира поделились секретами хорошей игры Чемпионка Украины по гольфу София Пилипенко и опытные гольфистки-призеры ежегодных соревнований Open Ladies Golf Tour. Заданный на ознакомительной тренировке драйв, участницы турнира сохранили и на поле. Без него невозможно было показать те прекрасные результаты, с которыми девушки поднимались на пьедестал и получали призы. Победительниц поздравили гости турнира, звезды телеканала 1+1 Богдан Юсипчук и Андрей Попов, победитель шоу "X-фактор" Алексей Кузнецов.

И даже неблагоприятные для игры в гольф погодные условия не убавили спортивный азарт и не испортили праздничное настроение участниц и гостей турнира.

"Такое мероприятие является одним из ряда активностей Федерации для популяризации женского гольфа в Украине.

Надеемся, благодаря этому турниру как можно больше девушек и женщин откроют для себя мир гольфа", — говорит Вице-президент Всеукраинской федерации гольфа Елена Рудик

"Мы благодарны нашим партнерам, Комитету по женскому гольфу Всеукраинской федерации гольфа, за предоставленную возможность провести турнир среди претенденток на титул "Мисс Украина 2021". Все наши девушки не только красивы, но и социально-активны: они охотно пробуют себя в новых видах спорта, открыты к новым знаниям и увлечениям. Вполне возможно, что среди сегодняшних участниц турнира появились потенциальные звезды этого аристократического вида спорта. Благо, фраза Golf is Gentlemen Only Ladies Forbidden безнадежно устарела" — подытожила Глава Национального конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.