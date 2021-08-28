Хто стане молодим відкриттям Ukrainian Fashion Week-2021? Прогноз від FAVBET

FAVBET спільно з Ukrainian Fashion Week оголошує про початок колаборації та робить прогноз на молодих дизайнерів.

Ukrainian Fashion Week — знакова подія в галузі фешн індустрії Україні. Започаткована 1997 року та проводиться двічі на рік. Збирає навколо себе відомих дизайнерів України та світу. Щоразу захід відвідують 15000 гостей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

FAVBET вирішив вийти за рамки спорту, але не зраджує собі і продовжує качати емоції та пристрасть, яких не позбавлена і фешн індустрія. Компанія підтримує молодих дизайнерів та обирає фаворитів конкурсу.

"Ми вирішили піти шляхом продуктової інтеграції — хочемо впровадити наш продукт в контент UFW. Насправді, це світова практика. Міжнародні компанії з ігрової індустрії традиційно прогнозують переможців у конкурсах Євробачення, талант-шоу, онлайн-конкурсах. Ми теж намагаємося впровадити цю тенденцію на український ринок. Щоб дати користувачу ще більше емоцій від гри та улюблених шоу, івентів." — розповів креативний директор FAVBET Борис Цомая.

Детальніше про спільний проект та можна дізнатися на сайті FAVBET.

В рамках UFW, понад 20 років, проходить конкурс молодих талантів "Погляд у майбутнє". У ньому беруть участь дизайнери віком до 28 років, що працюють або навчаються у сфері моди понад три роки. Журі конкурсу складають відомі українські дизайнери: Лілія Пустовіт, Артем Климчук, Лілія Літковська, Юлія Паскаль, Володимир Подолян та інші. Переможець представлятиме Україну на International Young Designers Contest.

Експерти FAVBET віддають перевагу Ользі Гонтар. Ольга — художниця костюмів у виставах "Orpheus UA", "Яка головонька, така й розмовонька", "Крутень". Арт-резидентка на No Drama Charity Day з текстильними роботами 2019, фіналістка львівського етапу Погляду у 2019 році.

На конкурсі Ольга представить колекцію "Виверження", присвячену психологічному стану людини, спробі знайти баланс поміж зануренням у внутрішній світ та прагненням душі до свята.

Трошки нижче оцінюють шанси на перемогу Аліни Вовк та Анастасії Галушко. Аліна брала участь у VI International Young Designer Contest 2020 New Fashion Zone. На конкурсі представить колекцію "Harmony of paradox", розроблену на основі картин сюрреаліста Сальвадора Далі.

Анастасія займала 1 місце на конкурсі одного образу "Сузір"я Каштан 2018" та конкурсі "Prime Art" 2020, 2 місце на конкурсі "Печерські каштани 2019", брала участь у 2-му етапі конкурсу NFZ 2019 та другому етапі конкурсу "Погляд у майбутнє". На конкурсі представить колекцію "LITTLE HUNTER", присвячену пригодам у таємничій Чукотці.