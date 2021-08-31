"С каждой новой редакцией законопроект учитывал все больше пожеланий рынка" - Полатайко о Дия Сити

Юристы AEQUO в интервью для "Юридическая практика" прокомментировали нововведения, связанные с Дия Сити.

Советник юридической фирмы AEQUO Никита Полатайко в совместном интервью с коллегой Анной Бабич для издательства "Юридическая практика" прокомментировали нововведения, связанные с Дия Сити, сообщает портал pravo.ua.

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"Первые наработки Минцифры заслуживали критику, но, по моему мнению, в публичном пространстве ее было слишком много, и далеко не всегда конструктивной. Конечно, было много и конструктивных предложений. Поэтому с каждой новой редакцией законопроект становился все лучшим и учитывал все больше пожеланий рынка", — комментирует Полатайко.

Среди ключевых новшеств регулирования, которые вводятся законом о Дия Сити, юристы определили гиг-контракты, соглашения о не конкуренции, конкретизацию в части об интеллектуальной собственности и прочее.

"Авторское вознаграждение за служебное произведение теперь можно будет включать в заработную плату, права на код и базы данных будут принадлежать работодателю, если стороны не договорились об ином. Это — имплементация соответствующих положений Соглашения об Ассоциации с ЕС. Кроме того, устранен ряд противоречий между Гражданским кодексом и Законом Украины "Об авторском праве и смежных правах", и заказчикам будет легче подтвердить свои права на заказанные произведения", — рассказывает Полатайко.

По словам Анны Бабич, партнера юридической компании AEQUO, уже через несколько лет функционирования режима станут понятны его основные зоны развития. Она также рассказывает, что, согласно недавним опросам на сайте DOU, ряд крупных компаний уже выразил готовность присоединиться к спецрежиму.

Напомним, Дия Сити — это специальный правовой режим для ІТ-отрасли в Украине, что поможет уменьшить налоговую нагрузку на ІТ-компании, будет способствовать защите бизнеса и стимулировать приток иностранных инвестиций в Украину. Присоединение к Дия Сити будет добровольным.

Ранее, Президент Украины подписал закон о Дия Сити, который вступил в силу 14 августа 2021.