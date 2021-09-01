V екологічний форум "ЕКО ФОРУМ – 2021": про Європейський зелений курс і екологічні ініціативи для кожного

З 14 по 16 вересня у виставковому центрі "Козак-Палац" (м. Запоріжжя) відбудеться V екологічний форум "Еко Форум – 2021", який об"єднає експертів з питань охорони довкілля, представників бізнесу, науки, освіти і всіх небайдужих до питань екології громадян

Організаторами "Еко Форуму-2021" виступають Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата, за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал".

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Вже традиційно цей актуальний захід залучає до дискусії широке коло не тільки українських, але й закордонних експертів. Заплановані виступи понад 90-та спікерів у рамках 12-ти основних локацій форуму.

Традиційно "Еко Форум" пропонує до обговорення головну тему, що є важливою для кожної країни, міста, селища. Цього року – це впровадження локальних ініціатив у контексті Європейського зеленого курсу.

Європейський зелений курс — програма захисту клімату та довкілля, започаткована ЄС. Це стратегія, яка має на меті ресурсоефективну економіку, в якій у 2050 році буде нульовий баланс викидів парникових газів. Україна теж активно долучається до формування пріоритетів для кліматично нейтрального європейського континенту.

Приєднатися до діалогу зможуть і учасники "Еко Форуму-2021". Допоможуть у цьому одні з найкращих експертів галузі.

У їх числі — Станіслав Зінченко, голова комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації, директор інформаційно-аналітичного центру GMK Center:

"Провідні економісти, держави, бізнес задаються питанням, яким чином виклики в екологічній сфері можна використовувати для створення джерел зростання економіки. Це більш ніж можливо, адже прагнення зробити економіку екологічнішою передбачає інвестиції, створення нових робочих місць, ефективне використання ресурсів. Тому зелений курс для економіки створює нову категорію — зелену промислову політику".

Важливими кейсами озеленення економіки України поділиться Людмила Циганок, президентка Професійної асоціації екологів, шеф-редакторка журналу "ECOBUSINESS. Екологія підприємства". Зокрема, презентують кращі проєкти у галузі енергоефективності, використання інноваційних підходів, екомодернізації бізнесу.

У форматах офлайн або онлайн до дискусії приєднаються директор Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – Україна Йоханесс Фосвінкель, віцепрезидент Палати інженерів Землі Саксонія-Анхальт Клеменс Вестерманн, Олена Балбекова, радниця з питань економіки, енергетики та зміни клімату Посольства Великої Британії в Україні, Президент Енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександр Рєпкін, провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Олександр Дячук та багато інших.

Важливим питанням моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів буде присвячено засідання Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при Торгово-промисловій палаті України на чолі зі Святославом Куруленком.

Традиційно у програмі "Еко Форуму": тематичні секції на теми енергоефективності та відновлювальної енергетики; управління водними ресурсами; захисту атмосферного повітря; управління промисловими та побутовими відходами.

Під час заходу будуть оголошені підсумки Всеукраїнського студентського конкурсу проєктів з екологічного менеджменту. Заплановані спеціалізовані секції громадських об"єднань.

Традиційно активну участь у форумі беруть підприємства Запорізького регіну. Адже невід"ємна складова заходу – спеціалізовані виставки "Енергозбереження", "Еко Лавка EXPO". У виставковій залі будуть представлені як промислові технології та вироби, так і органічні продукти харчування, речі, що роблять екологічнішим наш побут, бережуть здоров"я та навколишнє середовище. Наприклад, запорізьке підприємство "Полімер" презентує на "Еко Форумі" нову ТМ "TRONA" – інновацію на ринку безфосфатних, екологічно чистих пральних порошків. У числі учасників і партнерів – "Запоріжсклофлюс", "Укрграфіт", Зелений центр МЕТІНВЕСТ, ТМ Green System, ТОВ "ІК "Автоматизація та сучасні технології" – компанія займається будівництвом сонячних станцій, ТОВ "ВТФ "Елегія" — розробники стаціонарних станцій автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря.

Щоб дізнатися більше про спікерів, партнерів форуму, учасників виставкових експозицій, запрошуємо стежити за оновленнями на сторінці заходу у ФБ:

https://www.facebook.com/events/623970351904471

Сайт події:

www.ziif.in.ua

Форум відбуватиметься з дотриманням карантинно-санітарних вимог. Для комфорту й безпеки відвідувачів та учасників у "Козак-Палац" створені всі необхідні умови.

Адреса виставкового комплексу "Козак-Палац": м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70-б.

Оргкомітет:

тел.: + 38 (061) 213-50-26, (050) 486-30-75

[email protected]