АГРОМАТ відсвяткував 28 років – активно і в дружньому колі

У серпні компанія АГРОМАТ відсвяткувала 28 років із часу заснування. Історія компанії — це історія лідерства і стабільності на вітчизняному ринку, що органічно поєднується із гнучкістю й відкритістю до нових тенденцій у світі плитки та сантехніки

"Плитка і сантехніка: тут і зараз" — під таким девізом компанія успішно працює в Україні. Загалом же АГРОМАТ – це 23 магазини.

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Компанія є відомим імпортером плитки та сантехніки в країні, має величезний асортимент товарів європейських брендів, дизайнерських меблів та аксесуарів, освітлення і кухонь, чималий вибір паркету, каменю, а також будівельних сумішей. Нині асортимент мережі становить понад 200 000 одиниць товару, який виливається у тисячі вдалих дизайнерських рішень для інтер"єрів.

Намагаючись стати помічником у питанні ремонту і благоустрою, мережа давно перетворилася на своєрідний творчо-дизайнерський простір, що доставляє продукцію по всій країні. Споживачі навчені: якщо треба реалізувати найцікавіші рішення у дизайні чи ремонті – варто вирушати до АГРОМАТу.

Утім АГРОМАТ – то не лише про бізнес. Компанія має активну соціальну позицію, плекає власну корпоративну культуру, пропагує і підтримує здоровий спосіб життя. Уже традиційно свій день народження компанія відсвяткувала активно і на свіжому повітрі – із проведенням цілого ряду спортивних заходів.

Таким став і аматорський заплив "Скадовськ — острів Джарилгач" з дистанцією 7000 метрів Джарилгацькою затокою, генеральним партнером якого виступив АГРОМАТ. Захід традиційно супроводжувався розвагами, конкурсною програмою і подарунками. Це стало ще одним проявом любові та вдячності компанії своїм співробітникам і клієнтам.

Попереду в АГРОМАТу – нові здобутки і перемоги, цікава робота і активний відпочинок. Уже з 4 по 5 вересня компанія планує провести аматорський тенісний турнір Agromat Open Cup.