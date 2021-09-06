Почему кресла-мешки приобретают такую популярность?

Кресло-мешок – это уже must have в современном дизайне, который отличается легкостью, комфортностью, практичностью и служит современным элементом стилизации в интерьере. Наиболее популярные модели в Украине и Европе – это кресло-груша, кресло-мяч, кресло-облако, квадратные пуфы, кресло-мат, а также детские модели в виде зверей и другие кресла, в зависимости, где это кресло будет использоваться. Размер можно выбирать индивидуально, в зависимости от роста человека который будет им пользоваться.

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При производстве кресел-мешков и другой бескаркасной мебели компания SanchoBAG используются только качественные материалы, ткань чехла изготавливается из практичного оксфорда, эко-кожи, квинса, велюра и принтованных расцветок для стильных и ярких интерьеров. Практически каждая модель бескаркасной мебели имеет двойной чехол, поэтому можно не беспокоится если вы запачкаете кресло, так как можно снять внешний чехол и постирать в обычной стиральной машине.

Кресло-мешки в наши дни довольно уверенно набирают обороты, и, если буквально лет 5 назад, такая мебель была элементом оформления лишь зарубежных дизайнерских проектов, то сейчас его используют повсеместно, для оформления многих зон и пространств. Популяризация кресла-мешка обоснована своей оригинальностью и удобством, ведь по сравнению с тяжеловесной каркасной мебелью с различными шурупами, винтами и острыми углами, такой мобильный гарнитур сможет с легкостью заменить грамоздкие модели надоевших кресел, диванов и даже спальных мест. А почему бы и нет? Ведь кресла-мешки имеют массу преимуществ для комфорта, так как теперь не человек подстраивается под место, на котором он сидит, а кресло под него, с сохранением тепла за счет низкой теплопроводности наполнителя. Мобильность и легкий вес изделия выгодно отличает его от привычной мебели и теперь перестановку в комнате можно организовать в считанные минуты, даже детскими усилиями.

Топ-5 мест для кресел-мешков в интерьере

При покупке кресла, часто возникает вопрос куда его разместить? Мы подготовили топ 5 мест где чаще всего размещают кресло-мешок для дополнения в интерьер.

1) Гостиная – место, где отдыхают душой и встречают гостей и здесь интерьер должен располагать душевностью и непринужденной обстановкой одновременно. Чаще всего для гостиных выбирают классические кресла-мешки Груша, кресло-облако или LAVBAG. Так как это одни из самых практичных и универсальных кресел, которые подойдут практически каждому. Имеют внутренний чехол и легки в уходе. Вам остается выбрать только форму, ткань и цвет который идеально будет подходить под интерьер вашей гостинной.

2) Набирают популярность кресла мешки и в детских комнатах, ведь благодаря разнообразным моделям, таким как: кресло-мяч, кресло SportCar, кресло-зайчик и кресел-зверюшек в разных формах и расцветках, малышу можно создать целый игровой уголок, где он будет весело проводить время со своими друзьями. Кроме того, за счет мобильности мебели, теперь ребенок сам сможет делать перестановку в своей комнате, проявляя свои дизайнерские способности. В комнате для подрастающего поколения, кресло-мешок станет неким способом самовыражения и любимым для отдыха и местом где можно делать уроки с удовольствием.

3) В спальной комнате кресло-мешок, чаще всего берут для отдыха, чтения книги или просмотра телевизора. Наиболее подходящие модели которые будут органично вписываться в интерьер спальни, это модели из велюра в спокойных тонах, например такие как: кресло-комфорт, кресло-пирамида, а также классическое кресло в виде груши.

4) Балкон – это то место куда хочется выйти и немного переключится от домашней суеты, посидеть, например в кресле Vespa с фиксированной спинкой, которое идеально подходит для балконов, отдохнуть, набраться сил, и снова вернуться к домашним делам. Из балкона – при грамотном дизайне можно сделать отличную chill зону, а дополнят ее комфортные пуфы SanchoBAG.

5) Террасы в загородном доме или открытые пространства, также уже трудно представить без модного мягкого кресла, ведь за счет практичности, комфортности и мобильности, вы сможете переставлять его так, как вам это необходимо, а в случае загрязнения на природе, сможете постирать верхний чехол. Кроме того, для эксплуатации в "уличных условиях", специалисты рекомендуют выбирать изделия с чехлами из непромокаемых и водоотталкивающих тканей. Комфорт и удобство, с которым можно любоваться красотами окружающей природы и нежиться под теплыми лучами солнца, не описать словами – это надо попробовать!

Разобрав все тонкости бескаркасной мебели, будущему ее владельцу следует определиться с выбранными формами, цветами, понять как оно сможет дополнить дизайн и смело переходить к выбору. Кроме того, в шоу-румах в Киеве, Одессе, Львове, можно увидеть и протестировать все модели бескркасной мебели лично, испытать релакс, посидеть в кресле, потрогать на ощупь чехол, и выбрать то, что максимально соответствует вашим желаниям.