В ГФС заявили, что остановили продажу некачественного топлива в сети АЗС. Накануне про обыски заявляла "БРСМ-Нафта"

Сотрудники налоговой милиции ДФС Украины остановили продажу некачественного топлива на АЗС одной из крупных сетей. Об этом стало известно из официального сообщения на странице ДФС Украины в Facebook.

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"Сотрудники налоговой милиции ДФС Украины провели ряд санкционированных районным судом г. Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей. Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины. По результатам следственных действий на АЗС выявлены документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища. Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена. Продолжается досудебное расследование ", — говорится в сообщении ДФС.

Накануне на странице "БРСМ-нафта" в Facebook было размещено сообщение об остановке работы 6 АЗС "БРСМ-нафта" в Киеве из-за проведения обысков представителями Государственной фискальной службы.

"Сообщаем, что с 26 августа шесть АЗК сети "БРСМ-нафта" по адресам: ул. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. О. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, ул. Ватутина, 15, ул. Новомостицкая, 23 были вынуждены приостановить свою работу из-за проведения обысков. Постановления на проведение обысков, вынесены Святошинским районным судом г. Киева … "- говорилось в сообщении компании.