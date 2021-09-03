Херсон збирає затятих театралів на ХХІІІ "Мельпомену Таврії"!

40 подій основної програми, 3 міста, 19 локацій, 40 учасників літературної сцени та потужна освітня платформа – 3 вересня у Херсоні стартує ХХІІІ Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії". Це традиційний фестиваль, який проходить на базі обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша з 1999 року та об"єднує жителів міста, України й інших держав, підвищує туристичну привабливість південного регіону, відкриває нові локації, популяризує сучасну творчість, демонструє кращі зразки театрального мистецтва, створює сприятливі умови для культурного обміну.

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"За 22 роки існування "Мельпомена Таврії", крім величезної організаційної роботи, особисто для мене асоціюється з великим святом і приїздом до Херсона друзів із різних куточків України та світу. Ми не так часто зустрічаємось, особливо останнім часом, і на те є об"єктивні причини. Але ж театральний світ не може без спілкування, без обміну творчими думками та ідеями!", – зазначив Президент фестивалю, генеральний директор-художній керівник ХОАМДТ ім. М.Куліша, народний артист України Олександр Книга.

Фестиваль триватиме до 11 вересня та збере учасників із семи країн світуу: Грузії, Вірменії, Румунії, Португалії, Туреччини, Білорусі та України!

У репертуарі – вистави на різний смак: від класики до сучасних творів. У тому числі – інклюзивні, віршовані та вистави з піснями. Карнавальна хода, гала-концерт і феєричне закриття фестивалю у сквері біля "Артеміди"! І вперше – колаборація з фестивалем "ГогольFest" та спеціальна подія в Олешківській пустелі!

Потужна Експертна рада, у складі якої – театральний критик, заслужений діяч мистецтв України Сергій Васильєв, білоруський театральний критик, журналіст Дмитро Єрмолович-Дащинський, режисер із Португалії Руї Мадейра, художній керівник Муніципального театру Малтепе (Туреччина), генеральний секретар Євразійської театральної асоціації Кубілай Ерделікара, грузинський режисер та актор Каха Гогідзе, журналісти і критики з України: Світлана Максименко, Юлій Швець, Михайло Журавель, Микола Берсон, Світлана Леонтьєва, а також місцева команда арт-критиків: Ксенія Келеберда, Юлія Манукян та Юрій Житняк.

Серед нововведень – переформатування освітньої платформи – цікаві майстер-класи та лекції від українських і міжнародних фахівців: Влади Бєлозоренко, Костянтина Томільченка, Андрія Курейчика (Білорусь) тощо. Літературна сцена, у межах якої відбуваються читки п"єс, презентації книжок, виступи музичних і театральних колективів, а також – тематичні зустрічі із запрошеними авторами та діячами. Серед останніх, Руслан Горовий, Артемій Кірсанов, Сергій Дзюба, Сергій Лазо та інші. Заплановані вечірні кінопокази українських фільмів: "Погані дороги", "Мати Апостолів" і "Заборонений".

"Тому, думаю, кожному, хто завітав на "Мельпомену", до душі гасло 23-го фестивалю: "Театр – це моє"! Адже сьогодні театр об"єднує людей, які розвиваються у різних напрямках: артистів, режисерів, драматургів, журналістів, письменників, музикантів, художників… Усі вони різні, але мають одну спільну жагу – розвивати мистецтво!", – наголосив Олександр Книга.

ХХІІІ Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії" відбувається за підтримки Українського культурного фонду!

Вся актуальна інформація на сайті театру: www.teatrkulisha.org