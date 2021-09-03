Херсон збирає затятих театралів на ХХІІІ "Мельпомену Таврії"!
40 подій основної програми, 3 міста, 19 локацій, 40 учасників літературної сцени та потужна освітня платформа – 3 вересня у Херсоні стартує ХХІІІ Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії". Це традиційний фестиваль, який проходить на базі обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша з 1999 року та об"єднує жителів міста, України й інших держав, підвищує туристичну привабливість південного регіону, відкриває нові локації, популяризує сучасну творчість, демонструє кращі зразки театрального мистецтва, створює сприятливі умови для культурного обміну.
"За 22 роки існування "Мельпомена Таврії", крім величезної організаційної роботи, особисто для мене асоціюється з великим святом і приїздом до Херсона друзів із різних куточків України та світу. Ми не так часто зустрічаємось, особливо останнім часом, і на те є об"єктивні причини. Але ж театральний світ не може без спілкування, без обміну творчими думками та ідеями!", – зазначив Президент фестивалю, генеральний директор-художній керівник ХОАМДТ ім. М.Куліша, народний артист України Олександр Книга.
Фестиваль триватиме до 11 вересня та збере учасників із семи країн світуу: Грузії, Вірменії, Румунії, Португалії, Туреччини, Білорусі та України!
У репертуарі – вистави на різний смак: від класики до сучасних творів. У тому числі – інклюзивні, віршовані та вистави з піснями. Карнавальна хода, гала-концерт і феєричне закриття фестивалю у сквері біля "Артеміди"! І вперше – колаборація з фестивалем "ГогольFest" та спеціальна подія в Олешківській пустелі!
Потужна Експертна рада, у складі якої – театральний критик, заслужений діяч мистецтв України Сергій Васильєв, білоруський театральний критик, журналіст Дмитро Єрмолович-Дащинський, режисер із Португалії Руї Мадейра, художній керівник Муніципального театру Малтепе (Туреччина), генеральний секретар Євразійської театральної асоціації Кубілай Ерделікара, грузинський режисер та актор Каха Гогідзе, журналісти і критики з України: Світлана Максименко, Юлій Швець, Михайло Журавель, Микола Берсон, Світлана Леонтьєва, а також місцева команда арт-критиків: Ксенія Келеберда, Юлія Манукян та Юрій Житняк.
Серед нововведень – переформатування освітньої платформи – цікаві майстер-класи та лекції від українських і міжнародних фахівців: Влади Бєлозоренко, Костянтина Томільченка, Андрія Курейчика (Білорусь) тощо. Літературна сцена, у межах якої відбуваються читки п"єс, презентації книжок, виступи музичних і театральних колективів, а також – тематичні зустрічі із запрошеними авторами та діячами. Серед останніх, Руслан Горовий, Артемій Кірсанов, Сергій Дзюба, Сергій Лазо та інші. Заплановані вечірні кінопокази українських фільмів: "Погані дороги", "Мати Апостолів" і "Заборонений".
"Тому, думаю, кожному, хто завітав на "Мельпомену", до душі гасло 23-го фестивалю: "Театр – це моє"! Адже сьогодні театр об"єднує людей, які розвиваються у різних напрямках: артистів, режисерів, драматургів, журналістів, письменників, музикантів, художників… Усі вони різні, але мають одну спільну жагу – розвивати мистецтво!", – наголосив Олександр Книга.
ХХІІІ Міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії" відбувається за підтримки Українського культурного фонду!
Вся актуальна інформація на сайті театру: www.teatrkulisha.org