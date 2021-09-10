Как получить квалифицированные юридические услуги

Сегодня на рынке множество юридических фирм предлагают полный спектр юридических услуг в различных отраслях права, и часто перед клиентами возникает вопрос — как же выбрать квалифицированного юридического советника и не ошибиться

В первую очередь необходимо определить, в какой отрасли права вам необходимо найти специалиста, и уже исходя из этого, формировать некий перечень юридических фирм, которые предоставляют юридические услуги в соответствующих сферах. Ни для кого не является новостью то, что определенные задачи требуют применения углубленных знаний в узкой специализации. TOTUM LF уже более 11 лет предоставляет своим клиентам юридические услуги и имеет значительный портфель успешных кейсов в отрасли земельного и аграрного права, а также строительства и капитальных инвестиций.

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Значительную роль при выборе юридической фирмы играет отношение самой фирмы к клиенту. Наша команда применяет индивидуальный подход к каждому для поиска наиболее эффективного решения задачи клиента. Мы заинтересованы в построении долговременных и доверительных отношений с нашими клиентами, а достижение желаемого для клиентов результата – наш основной показатель успешности.

Оценить экспертность тех или иных специалистов можно ознакомившись с их материалами, опубликованными в СМИ. Также, если юрист является квалифицированным специалистом в своей отрасли, вы можете часто видеть его на профильных мероприятиях в качестве спикера.

Определиться с выбором подходящей вам юридической фирмы помогут также и отзывы ее клиентов. На сегодняшний день сложно представить себе юридическую фирму, которая не имеет собственного сайта с перечнем предоставляемых услуг, а также отзывами клиентов. Вместе с этим, многие юридических фирмы имеют собственные странички в социальных сетях. Мы считаем, что важно постоянно поддерживать связь с клиентом и держать его в курсе актуальных событий, которые могут повлиять на сферу деятельности его бизнеса. Для этого, мы не только ведем страничку в Facebook, а и публикуем новости в нашем Telegram-канале с целью оперативного информирования наших клиентов о самых важных новостях в сфере строительства, капитальных инвестиций, земельного и аграрного права, а также налогов.

Для достижения целей клиента мы применяем индивидуальный подход к каждому, используем нестандартные методы и разрабатываем эффективные юридические механизмы для каждого отдельного случая.