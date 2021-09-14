"ЕКО ФОРУМ – 2021": про Європейський зелений курс і екологічні ініціативи для кожного

З 14 по 16 вересня у ВЦ "Козак-Палац" (м. Запоріжжя) відбудеться V Міжнародний екологічний форум "Еко Форум – 2021", який об'єднає експертів з питань охорони довкілля, представників бізнесу, науки, освіти і всіх небайдужих до питань екології громадян

Організатори: Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата, за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України, ЗОСПП(Р) "Потенціал".

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Європейський зелений курс

Традиційно "Еко Форум" пропонує до обговорення головну тему, що є важливою для кожної країни, міста, селища. Цього року – це впровадження локальних ініціатив у контексті Європейського зеленого курсу.

Європейський зелений курс — програма захисту клімату та довкілля, започаткована ЄС. Це стратегія, яка має на меті ресурсоефективну економіку, в якій у 2050 році буде нульовий баланс викидів парникових газів. Україна теж активно долучається до формування кліматично нейтрального європейського континенту.

Заплановані виступи понад 90-та закордонних та українських спікерів у рамках 12-ти основних локацій форуму.

У їх числі — Станіслав Зінченко, голова комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації, директор інформаційно-аналітичного центру GMK Center:

"Провідні економісти, держави, бізнес задаються питанням, яким чином виклики в екологічній сфері можна використовувати для створення джерел зростання економіки. Це більш ніж можливо, адже прагнення зробити економіку екологічнішою передбачає інвестиції, створення нових робочих місць, ефективне використання ресурсів. Тому зелений курс для економіки створює нову категорію — зелену промислову політику".

Важливими кейсами озеленення економіки України поділиться Людмила Циганок, президентка Професійної асоціації екологів, шеф-редакторка журналу "ECOBUSINESS. Екологія підприємства". Зокрема, презентують кращі проєкти у галузі енергоефективності, використання інноваційних підходів, екомодернізації бізнесу.

У форматах офлайн або онлайн до дискусії приєднаються директор Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – Україна Йоханесс Фосвінкель, віцепрезидент Палати інженерів Землі Саксонія-Анхальт Клеменс Вестерманн, радниця з питань економіки, енергетики та зміни клімату Посольства Великої Британії в Україні Олена Балбекова, президент Енергетичної асоціації "Українська воднева рада" Олександр Рєпкін, провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України Олександр Дячук та багато інших.

Питанням моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів буде присвячено засідання Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при Торгово-промисловій палаті України на чолі зі Святославом Куруленком.

Традиційно у програмі "Еко Форуму": тематичні секції на теми енергоефективності та відновлювальної енергетики; управління водними ресурсами; захисту атмосферного повітря; управління промисловими та побутовими відходами.

Під час заходу будуть оголошені підсумки Всеукраїнського студентського конкурсу проєктів з екологічного менеджменту. Заплановані спеціалізовані секції громадських об'єднань.

Споживаємо відповідально

Важливо, що під час підготовки і проведення форуму однією з головних умов стала екологічна відповідальність. Вже вдруге "ЕкоФорум" проводиться з дотриманням принципів екологічного менеджменту події. Це означає, що організатори звертають особливу увагу на відповідальне споживання, які природні ресурси використовуються, чи не шкодять довкіллю.

Бути більш екологічно дружніми запрошують і всіх відвідувачів виставкового центру. Адже піклуючись про природу, ми піклуємося про себе!

Екологічний бізнес

Традиційно активну участь у форумі беруть підприємства Запорізького регіну. Невід'ємна складова заходу – спеціалізовані виставки "Енергозбереження", "Еко Лавка EXPO". У виставковій залі будуть представлені як промислові технології та вироби, так і органічні продукти харчування, речі, що роблять екологічнішим наш побут, бережуть здоров"я та навколишнє середовище. Наприклад, запорізьке підприємство "Полімер" презентує на "Еко Форумі" нову ТМ "TRONA" – інновацію на ринку безфосфатних, екологічно чистих пральних порошків. У числі учасників і партнерів – "Запоріжсклофлюс", "Укрграфіт", Зелений центр МЕТІНВЕСТ, ТМ Green System, ТОВ "ІК "Автоматизація та сучасні технології" – компанія займається будівництвом сонячних станцій, ТОВ "ВТФ "Елегія" — розробники стаціонарних станцій автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря.

Щоб дізнатися більше про спікерів, партнерів форуму, учасників виставкових експозицій, запрошуємо стежити за оновленнями на сторінці заходу у ФБ:

https://www.facebook.com/events/623970351904471

Сайт події:

www.ziif.in.ua

Форум відбуватиметься з дотриманням карантинно-санітарних вимог. Для комфорту й безпеки відвідувачів та учасників у "Козак-Палац" створені всі необхідні умови.

Адреса виставкового комплексу "Козак-Палац": м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 70-б.

Оргкомітет:

тел.: + 38 (061) 213-50-26, (050) 486-30-75

[email protected]