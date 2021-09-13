В Институте международных отношений КНУ открыли современную интерактивную аудиторию по инициативе акционерки Ibox Bank - СМИ

В понедельник, 13 сентября, в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко студенты начали обучение в именной аудитории интерактивных технологий. Накануне класс был торжественно открыт при участии выпускницы вуза, CEO fintech-компании LeoGaming и МПС LEO, акционерки Ibox Bank Алены Шевцовой и третьего Президента Украины, председателя Наблюдательного совета МПС LEO Виктором Ющенко, сообщает Оbozrevatel

"Поддержка талантливой молодежи – одна из главных идей образовательного проекта "Айбокс банка". Именно поэтому Совет банка принял решение поддерживать студентов и выпускников вуза. Речь идет о реконструкции и оснащении аудитории интерактивных технологий, ремонте всего учебного этажа, введении именных стипендий для десяти лучших студентов Института и гарантированное трудоустройство талантливых выпускников. Создаем для студентов возможность получить современное дуальное образование, потому что они будут проходить практику непосредственно в банке. Это тренд современного образования – теория не должна быть оторванной от производства", – отметила Алена Шевцова во время открытия обновленного класса.

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Третий президент Украины и действующий председатель Наблюдательного совета МПС LEO Виктор Ющенко подчеркнул важность качественного образования для развития украинской нации и государства.

"Нация, страна которой высоко себя держит в области образования и технологий, будет занимать лидирующие позиции в мире. Поэтому должны первым делом заботиться об образовании, потому что это единственный способ передачи знаний между поколениями. Елена Владимировна в который раз удивляет меня деликатным и тонким чувством долга. Я убежден, что задача высшей школы не только выпустить замечательного дипломата, учителя, врача, финансиста – в первую очередь, задача высшей школы состоит в том, чтобы сформировать достойного гражданина. Достойный гражданин начинается с долга, это высокого образования человек, который осознает свою ответственность за множество вещей и явлений в своей стране. Именно такие качества и обнаружила Елена Шевцова. Такие истории лично меня окрыляют – наконец в украинском обществе прорастает осознание своих обязанностей и миссии в отношении страны!" – сказал Ющенко.

За неравнодушие и реализацию замечательного проекта Алене Шевцовой вручили благодарность ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова и памятные подарки с символикой Университета.

Аудитория Института международных отношений КНУ оснащена современными компьютерами для выполнения любых рабочих задач, интерактивным дисплеем, который совмещает функции учебной доски, планшета и платформы для трансляций и медийной студией на две камеры для проведения дистанционных конференций и лекций.