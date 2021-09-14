50 млн грн на благоустройство. Что необходимо для комфортной жизни Никольской Слободки

Компания-застройщик ООО "Новая Слободка" решила инвестировать средства в благоустройство района и предоставила местным жителям самим решать, что улучшить в Никольской Слободке. Для этого провели социологическое исследование, результаты которого представили на пресс-конференции

Новый столичный жилой комплекс планируют построить на Никольско-Слободской, 7–9. Чтобы создать комфортные условия и для уже проживающих, и для будущих жильцов, Александр Стельмащук, владелец ООО "Новая Слободка", анонсировал готовность инвестировать 50 млн грн в развитие района.

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"Компания выделяет бюджет — 50 млн грн. На эти средства мы можем сделать много: обустроить пляж, почистить песок, сделать велодорожки, создать спортивный центр с площадками для различных видов спорта, построить бассейн, крытый каток, отремонтировать местный колледж имени В. А. Сухомлинского, — рассказывает Александр Стельмащук. — Мы прекрасно понимаем, что местные жители лучше других знают, что нужно микрорайону, поэтому предлагаем обществу и представителям местной власти устроить круглый стол для обсуждения того, как лучше потратить эти инвестиции".

А пока понять, что беспокоит жителей, помогло исследование общественного мнения, которое проводилось социологической компанией Ю.С.С с 26 августа до 1 сентября.

"Оказалось, что среди всех проблем больше всего людей беспокоит энергоэффективность домов — это назвали главной проблемой 35,1% опрошенных. Кроме того, местные жители хотели бы видеть чистые улицы на Никольской Слободке — об этом беспокоятся 26,3% опрошенных", — отмечает Алексей Биловол, социолог, заместитель директора исследовательской компании Ю.С.С.

Также среди важнейших проблем микрорайона, по мнению местных жителей, — комфортное пространство для отдыха, нехватка парковочных мест и плохие дороги.

По словам Алексея Биловола, среди инфраструктурных объектов, наиболее необходимых на территории Никольско-Слободского парка, больше всего респондентов назвали беседки, павильоны и навесы, а также детские площадки, дорожки для велосипедистов и зону для выгула собак.

"Из результатов опроса мы увидели, что многие местные жители занимаются чисткой Днепра и сортировкой мусора, — говорит Александр Стельмащук. — Было приятно видеть, что наши стремления совпадают, ведь в течение последних недель мы провели очистку воды в Русановской протоке, а также очистили территорию зоны здоровья и пляжа, отсортировали весь мусор и отправили на переработку".

По словам Александра Стельмащука, результаты соцопроса обязательно будут учтены и приняты за основу при заключении социального соглашения с местной властью и обществом.