19 сентября в Киеве состоится 11-й WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021 и Чемпионат Украины по полумарафону

19 сентября 2021 в Киеве состоится 11-й WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021, третий этап Беговой Лиги Украинских Мейджоров от Run Ukraine

WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН — это ежегодное масштабное беговое событие, которое имеет отличие Silver Label от IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). А это гарантирует проведение соревнований на самом высоком уровне в соответствии с международными стандартами качества, безопасности и обслуживания.

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Накануне мероприятия в Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre в Киеве состоялась пресс-конференция, гостями которой были:

● Дмитрий Черницкий, СЕО Run Ukraine

● Артур Михно, сооснователь Work.ua

● Равиль Сафиуллин, президент Федерации легкой атлетики Украины

● Евгения Прокофьева, рекордсменка Украины по полумарафону, участница летних Олимпийских игр-2020 в Токио и чемпионата мира-2020 по полумарафону, многократная чемпионка и призерка чемпионатов Украины

● Богдан-Иван Городиский, рекордсмен Украины по полумарафону, участник летних Олимпийских игр-2020 в Токио и чемпионата мира-2020 по полумарафону, многократный чемпион и призер чемпионатов Украины

● Наталья Мартиашвили, организатор проекта "Kids autism games"

● Марина Саенко, основательница бегового клуба для детей с инвалидностью "Рука об руку"

"WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021 — важное событие, которого мы ждали два года. В прошлом году мы готовились к мероприятию, но событие отменили фактически за две недели. Это был непростой для нас период, но мы это прошли при поддержке нашего титульного партнера — компании Work.ua, которая в прошлом году подписала с нами контракт.

Мы будем проводить мероприятие в зеленой зоне. Маршрут полумарафона не изменился — он остается таким, каким был в предыдущие годы. В этом году призовой фонд соревнования составит 135 000 гривен. То есть, созданы все условия, чтобы все участники, как профессионалы, так и любители, получили удовольствие от этого праздника ", — сказал генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

В этом году в 11-м WORK.UA КИЕВСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ примут участие около 7000 участников, среди которых 118 иностранцев из 28 стран мира (Великобритании, Германии, США, Канады, Франции, Бельгии, Кубы и других).

Среди известных личностей, которые примут участие в мероприятии — основательница портала Kind Challenge Татьяна Гринева, ведущий ТРК Украина Анатолий Анатолич и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В программе ивента — индивидуальные взрослые старты 21 км, 10 км, 4,2 км, эстафета, командные старты, детские и семейные забеги и Ветеранская десятка.

Все участники, которые преодолеют свою дистанцию, получат памятную медаль финишера, которая в этом году будет особенной.

"Когда мы познакомились и встретились с Дмитрием (Черницким), я буквально почувствовал, что эмоционально хочется присоединиться и поддержать Run Ukraine — потому что эта компания, которая делает свои события от сердца. Это очень вдохновляет, когда не просто бизнес, а совпадение ценностей и хочется такие ивенты поддерживать", — отметил Артур Михно, соучредитель Work.ua.

Абсолютные победители в каждой из дистанций среди женщин и мужчин получат денежные вознаграждения. Общий призовой фонд в этом году составляет 135 000 гривен.

Призы также получат победители в возрастных группах, командных забегах и эстафете. В этом году старейшим участником на полумарафонской дистанции будет 73-летний Николай Величко из Киева.

В этом году 11-й WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021 будет иметь социальную составляющую: в мероприятии примут участие представители бегового клуба для детей с инвалидностью "Рука об руку" и участники благотворительного спортивного проекта для детей с аутизмом "Kids Autism Games". Также в рамках мероприятия проходят фандрайзинговые кампании фондов защиты животных "Happy Paw" и "Новый Мир Одессы".

"В 2017 году мы рискнули и впервые приняли участие в марафоне Run Ukraine вместе с детьми с аутизмом.

Аутизм считается психическим расстройством, но в мире уже говорят, что это особое мировосприятие. От себя скажу, что дополнительных мер для тренировки таких детей не требуется. Мы тренируемся уже 5 лет, и именно спорт и тренировки являются языком общения и социализации для этих детей. Поэтому участие в этом событии для нас — праздник, и хочу поблагодарить, что вы с нами, а мы с вами уже много лет. Хочу поблагодарить от каждой семьи. Для них это событие, где каждый ребенок чувствует себя наравне с другими", — сказала Наталья Мартиашвили, организатор проекта" Kids autism games ".

В рамках мероприятия состоится Чемпионат Украины по полумарафону, который проводится под эгидой Федерации легкой атлетики Украины и будет основным отборочным стартом на чемпионат мира-2022, который состоится в Китае.

"Это уже третье событие, которое мы проводим совместно с Run Ukraine. И Федерация всегда будет поддерживать такие мероприятия", — сказал Равиль Сафиуллин, президент Федерации легкой атлетики Украины.

В мероприятии примут участие топ-атлеты страны, среди которых члены национальной сборной Украины Богдан-Иван Городиский, Николай Нижник, Дарья Михайлова и Евгения Прокофьева.

"Рада, что смогу участвовать не только в этом полумарафоне, но и в Чемпионате Украины.

Я планировала отдохнуть после Олимпийских игр-2020, но решила принять участие в этих соревнованиях.

Я участвовала во многих соревнованиях за рубежом, и вижу, что Киев не уступает, поэтому рада, что WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН состоится", — сказала Евгения Прокофьева, рекордсменка Украины по полумарафону, участница летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

В этом году 11-й WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021 состоится в "зеленой" карантинной зоне. Это означает, что ивент состоится оффлайн в полноценном формате.

С целью создания безопасных условий для участников мероприятия движение автотранспорта по некоторым улицам города будет перекрыто во время проведения мероприятия.

С 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.

График перекрытия улиц 18-19 сентября 2021:

● ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волосской) — с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября

● ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) — с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября

● ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) — с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября

График перекрытия улиц 19 Сентября 2021:

● ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30

● Боричев спуск — с 07:00 до 13:30

● ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30

● ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30

● ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00

● Набережное шоссе (от Боричева спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30

● Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00

● Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00

● ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00

● Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) — с 07:00 до 11:00

● ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00

● Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 11:00

● Мост Метро — с 07:00 до 10:00

● поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 11:00

Официальный сайт мероприятия: workua.kyivhalfmarathon.org

Напомним, 11-й WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021 — третий этап Беговой Лиги Украинских Мейджоров 2021 от Run Ukraine.

В этом году Беговая Лига включает пять мероприятий:

● 18-19 сентября — 11-й WORK.UA КИЕВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021

● 23-24 октября — 12-й WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021

● 14 ноября — 6-й ИНТЕРПАЙП ДНЕПР ПОЛУМАРАФОН 2021

● 13 июня — 6-й ТАВРИЯ В ОДЕССКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021 (уже состоялся)

● 27 июня — 6-й МОЛОКИЯ ЛЬВОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН 2021 (уже состоялся)

Организатор — Run Ukraine

Титульный партнер — Work.ua

Справка:

Work.ua — сайт поиска работы №1 в Украине.

Run Ukraine — организатор масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 30 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов.

Миссия Run Ukraine — организовывать спортивно-массовые мероприятия высокого уровня, вдохновлять и мотивировать людей заниматься бегом.

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