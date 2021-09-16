День рождения АЛЛО: 23 года и 23 млн гривен на скидки

В сентябре национальному маркетплейсу АЛЛО исполняется 23 года. В честь дня рождения компания устроила грандиозную акцию и дарит своим клиентам скидки на общую сумму 23 миллиона гривен при покупке товаров в магазинах АЛЛО, на платформе allo.ua и в приложении.

Вряд ли найдется человек в Украине, который не знает АЛЛО: сегодня это более 345 магазинов в 140 городах Украины, а платформа allo.ua является крупнейшим маркетплейсом с многомиллионным выбором товаров и задает тон всему украинскому рынку e-commerce. АЛЛО выбирают за качественные товары, отличный сервис и прогрессивный подход в бизнесе. За 23 года компании удалось построить целую экосистему, заработать доверие миллионов клиентов и создать сильный бренд.

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В чем секрет успеха?

"90% компаний живут меньше двух лет, мало кто переходит рубеж 5 лет. Нам же исполняется 23, и мы уверены, это только начало. АЛЛО — это очень динамично развивающаяся компания. Только за последний год у нас появилась масса новых сервисов, супердоставка, лучшая бонусная программа, новые магазины. Мы становимся еще технологичнее. Секрет успеха — выкладываться на максимум для своей команды и для наших клиентов. И празднуем мы тоже на максимум: подарить клиентам 23 миллиона гривен — это очень драйвит!" — говорит совладелец маркетплейса allo.ua и мультиканального ритейлера АЛЛО Дмитрий Деревицкий.

Где найти "днюшную" скидку?

Все товары со скидкой к 23-летию АЛЛО можно найти на allo.ua и в приложении. В магазинах АЛЛО на акцию укажут ценники. Также с любым вопросом можно обратиться к консультантам.

Справка.

АЛЛО — это крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха — от косметики и инструментов до одежды и мебели, — маркетплейс национального масштаба с доставкой заказов на почту, домой и в магазины в 140 городах Украины.

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