Ремонт аварийных военных складов заблокирован фирмами-подрядчиками - расследование

Три крупных склада боеприпасов находятся в аварийном состоянии несмотря на то, что Минобороны выделило около 900 миллионов на строительство новых хранилищ. При этом строительные работы заблокированы подрядчиками, пишет в своем журналистском расследовании сайт "Цензор.Нет" .

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Как утверждает автор, эти компании еще при прошлой власти (в 2018 году) получили контракты на реконструкцию трех полигонов – в Калиновке, Богдановке и Цвитохе. Речь идет об ООО "Північно-український будівельний альянс" ООО "СК "Укрбудмонтаж", которые входили в структуру строительной корпорации "Укрбуд", принадлежавшую на тот момент нардепу Максиму Микитасю. Одним из ООО управляют братья Андрей и Сергей Якусевичи.

Планировалась постройка современных железобетонных хранилищ, чтобы предотвратить диверсии и взрывы на этих полигонах. Все объекты были разделены на несколько очередей. Первую планировалось сдать до конца 2019, а остальные – до конца 2021 года.

"Но по состоянию на сейчас объемы первой очереди (не говоря уже об остальных) в Богдановке выполнены аж на 11%, а в Калиновке – на 10%", – говорится в статье. При этом обе компании, получившие не менее 628 миллионов гривен, не смогли даже отчитаться за свою работу.

Минобороны попыталось как-то разгрести наследие, доставшееся от экс-министра Степана Полторака – разорвать договора с ООО и отсудить заплаченные авансы. Но возобновить реконструкцию арсеналов до сих пор не могут. "Новых подрядчиков они нашли, но "Північно-український будівельний альянс" идет на встречные иски и блокирует реальные работы. По сути, шантажирует Минобороны. В заложниках – вся страна", — отмечает издание.

Интересно, что сама компания сейчас решила зайти в состояние санации. И Хозяйственный суд Киева без вопросов утвердил план санации ООО, которое задолжало кредиторам почти 2 млрд. гривен. Более того – суд разрешил Альянсу погашать долги не деньгами, а за счет выполнения строительных работ до 2031 года.

"То есть суд довел выполнение оборонного заказа до абсурда. Фактически Фемида дала добро, чтобы фирма Якусевичей продолжила работать с госконтрактами и получать от Минобороны новые денежные транши", — говорится в статье.

Журналист обращает внимание на то, что этот вопрос требует вмешательства руководства страны, в том числе и Президента Владимира Зеленского, поскольку арсеналы остаются открытыми и в любой момент могут стать причиной очередного масштабного взрыва.