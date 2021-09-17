Осенняя акция от интернет-магазина матрасов E-matras

Основной задачей при обустройстве спального места является выбор мебели и матраса. От качества кровати и аксессуаров зависит комфорт во время сна и отдыха. Постоянный недосып приводит не только к потере сил, но и ухудшению самочувствия человека в целом. Исключить большинство проблем со здоровьем позволит правильное обустройство спального места.

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Почему E-matras?

E-matras — магазин мягкой мебели, спальных аксессуаров и принадлежностей от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Компания предлагает большой выбор продукции по приемлемым ценам. В приоритете всегда высокое качество, поэтому магазин сотрудничает только с проверенными брендами. С 13.09.21 по 24.10.21 E-matras проводит акцию. Покупателям предлагают скидки на самые ходовые позиции и возможность выиграть ценные призы от магазина.

Преимущества магазина

Почему покупатели доверяют компании E-matras:

Высокое качество. Вся представленная в каталоге продукция соответствует европейским стандартам и нормам. Для производства спальных аксессуаров используются либо натуральные материалы, либо качественная синтетика. Большинство товаров гипоаллергенны и не вызывают раздражений.

Большой выбор. В магазине есть все, что может потребоваться для обустройства спальной комнаты, начиная от мебели и заканчивая текстилем.

Цены. Компания сотрудничает с ведущими производителями Украины и Европы напрямую, предлагая гарантированно качественный и оригинальный товар по доступным ценам.

Качественное обслуживание. Магазин предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту. Менеджеры бесплатно проконсультируют и помогут выбрать товар, опираясь на требования и финансовые возможности заказчика.

В продаже представлен огромный выбор спальных аксессуаров как бюджетного, так и премиум-сегмента. Также магазин регулярно делает распродажи, предлагая ходовые позиции по смешным ценам.

Акционное предложение от E-matras

В честь 15-летия компании покупателям предлагают следующие скидки:

до -50% матрасы и топперы;

до -45% на мягкую мебель;

до -50% на кровати и мебель для спален;

до -70% на спальные принадлежности;

до -70% на текстильную продукцию;

до -40% на детские товары.

Компания E-matras реализует исключительно сертифицированную продукцию, поскольку к товарам для сна предъявляются повышенные требования в плане безопасности и санитарно-гигиенических норм.

Призы от магазина

В розыгрыше можно выиграть:

наматрасник Velfont Virusan;

топпер Delicate Classic;

матрас Simple Care Foam;

одеяло Easy Relax;

детский ортопедический матрас Lenny Dreams;

комплект из пододеяльника, наволочки и простыни от бренда Sleep Care.

Все, что нужно для того, чтобы принять участие в розыгрыше — выбрать и купить товар из акционной категории. Покупая матрас, следует обратить внимание на степень жесткости. Жесткие модели — оптимальный вариант для молодых людей, мягкие — для покупателей преклонного возраста. Изделия средней жесткости считаются универсальными и подходят практически всем. Матрас должен качественно поддерживать тело во время сна. В идеале вы не должны чувствовать напряжение. Кроме того, при выборе следует ориентироваться на размеры изделия — они должны соответствовать габаритам кровати.

Двусторонние модели более удобны и комфортны. Они отличаются не только качеством, но и расширенными функциональными возможностями. В двусторонних изделиях предусматривается две стороны для сна. Одна, как правило, выполнена из теплых тканей и используется зимой, другая — из более легких, предназначена для летнего отдыха. Тем, у кого есть проблемы со спиной, рекомендуем обратить внимание на ортопедические модели, которых достаточно много в каталоге E-matras.