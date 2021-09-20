Калейдоскоп слотов или почему казино Cosmolot популярно

"На вкус и цвет товарища нет!", — очевидно, именно эта поговорка звучала в головах создателей казино Cosmolot при наполнении его играми. Ведь если проанализировать ассортимент предлагаемых слотов, можно понять, что буквально каждый игрок найдет здесь то, что ему по душе. Настоящий калейдоскоп красочных тематик, не позволяющих потерять бдительность во время игры, радующие глаз и эстетическое восприятие анимационные элементы, увлекающие ум интересные механики и, конечно, приятные бонусные системы. Наверное, это и есть то самое подлинное уважение онлайн казино Космолот к своей аудитории, поскольку здесь у каждого игрока всегда есть возможность выбрать свой идеальный слот из огромного количества самых разных игровых автоматов. Такое явление, признаться, ценная редкость в непростом игорном мире.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Читайте статью дальше, и мы разберем, по каким критериям современные лицензированные казино отбирают игровые автоматы.

Легальность, возврат, волатильность, демо-режим и бонусы

Итак, какой "кастинг" слотов проводило онлайн казино Cosmolot, чтобы удовлетворить все предпочтения своих игроков.

Во-первых, слот должен быть создан официально зарегистрированным разработчиком игр, действующим полностью в правовом поле. Обычно такие провайдеры очень дорожат своей репутацией и размещаются только в проверенных казино. На игровой платформе Cosmolot, например, представлены онлайн-автоматы от более 50 авторитетных разработчиков со всего мира, среди которых Boongo, Playson, EGT, Spinomenal, Gamzix, Champion, Ruby Play, Red Tiger, Netent, Amatic, Platipus, Qucikspin, Retro Gaming, Microgaming, habanero, Thunderkick, Igrosoft, Fugaso, Wazdan, Bet2Tech, Salsa Technology, BGaming, Triple Edge Studios и другие.

Во-вторых, у слота должен быть высокий RTP — return to player — теоретический процент возврата. Это означает, что, если пользователь играет на определенном игровом автомате уже длительное время, ему гарантированно вернут указанную часть потраченных денег. В казино Космолот представлены слоты с RTP в среднем 91-95%. То есть, при вкладе, например, 1000 гривен, через какое-то время 950 гривен вернутся игроку назад.

В-третьих, нужно учитывать уровень волатильности слота, или, говоря проще, его степень риска.

Низкая волатильность слота гарантирует игроку частые выигрышные комбинации, однако выплата по ним будет небольшая. Обычно это удобно для тех, кто не хочет тратиться на высокие ставки и не пытается сорвать куш во что бы то ни стало, а предпочитает спокойно получать маленькие денежные призы регулярно. К слову, такие слоты участвуют в акции онлайн казино Cosmolot "Камон Лимон", где в общий фонд игровых автоматов дополнительно заложили миллион гривен, чтобы разыграть его в течение двух месяцев.

Средняя волатильность слота, или средний уровень риска, подойдет тем, кто имеет не большой, но и не маленький бюджет для игр. Здесь частота появления выигрышных комбинаций и выплата за них — пропорциональны.

Высокая волатильность слота — для тех, кто хочет забрать по-настоящему крупный джекпот. Выигрышные комбинации выпадают здесь не часто, но, если у игрока хватит терпения и смелости рискнуть, его через какое-то время гарантированно ждет весомый денежный приз. В Космолот эта сумма доходит до шести миллионов долларов.

Стоит отметить, что в онлайн казино Cosmolot представлены слоты с низкой, средней и высокой волатильностью, чтобы каждый игрок имел свободу выбора и сам рассчитал свои силы.

В-четвертых, бонусы, бонусы и еще раз бонусы. Это могут быть и бесплатные вращения барабанов (фриспины), и вайлд-символы, которые помогают составить выигрышную комбинацию, заменяя "ненужные" ячейки на "нужные", и специальные бонусные игры, и гэмбл — удвоение выигрыша. Иными словами, игрок может выбрать слот с тем комплектом бонусов, который именно ему обязательно принесет удовольствие. В онлайн казино Cosmolot, например, о бонусах информируют сразу, поэтому игроки там легко определяются с подходящим автоматом.

В-пятых, демо игра. Внимание! Любой честный слот всегда предлагает сыграть в демонстрационную игру, чтобы пользователь заранее ознакомился с работой автомата до того, как сделает реальную ставку. Иначе он будет иметь дело с "котом в мешке", которым грешат в некоторых нелицензированных казино. Что же касается легальных представителей игорного мира, то, к примеру, в казино Cosmolot абсолютно каждый слот из сотен представленных на официальном сайте имеет демо-режим.

Это важно

Поскольку для примера мы взяли именно лицензированное онлайн казино (ибо дорожим собственной репутацией), стоит сказать о нем пару справочных слов.

Казино Cosmolot действует на основании лицензии на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 08.02.2021 года (решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №34 от 02.02.2021 года, срок действия лицензии- 5(пять) лет).

Выигранные в казино Cosmolot деньги поступают на банковские счета международных платежных систем Visa и MasterCard исключительно граждан Украины.

И самое главное, дорогие читатели, не забывайте о возможности наступления игровой зависимости. К слову, это должны напоминать все сознательные казино, заботящиеся о психическом здоровье нации. Поэтому нам как патриотам своей страны отрадно, что на официальном сайте казино Cosmolot есть отдельный раздел "Ответственная игра", где очень вежливо и доступно предупреждают о последствиях чрезмерного увлечения лотереей и рекомендуют испытывать удачу с осознанием полной персональной ответственности.