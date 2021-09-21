Компанія "Фармак" презентувала новий R&D-центр на інвестиційному форумі

Фармацевтична компанія "Фармак" цього року стала генеральним партнером Інвестиційного форуму міста Києва. Його учасники говорили про пошук шляхів, які дозволять Києву бути більш технологічним, екологічним і стійкішим до майбутніх ризиків.

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Запрошені експерти – вітчизняні й закордонні, – дискутували також про розвиток Великого Києва та світовий досвід подолання економічних наслідків пандемії, намагалися переосмислити політику розвитку міста. Саме креативна тарнсформація, на думку організаторів форуму, допоможе знайти шляхи максимально ефективній реалізації потенціалу української столиці.

"Кожна інвестиція – це створення додаткових робочих місць, це інвестиції в місто, додаткові фінанси для міста, це податки, які приходять в місто", – каже міський голова столиці Віталій Кличко..

Лідер фармацевтичного ринку України – компанія "Фармак", – активно підтримала організацію Інвестиційного форуму міста Києва тому, що теж бачить за інвестиціями майбутнє держави. Компанія має 200 брендів продукції у продуктовому портфелі, експортує ліки у понад 30 країн ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії і не тільки. Зокрема, торік "Фармак" експортував значну кількість складних високотехнологічних ліків, які необхідні для лікування COVID-19, до Ізраїлю, Сінгапуру, Європи та інших країн.

Тим часом щорічно 90% прибутку компанії реінвестується у розвиток. Зокрема, з 1995 року інвестиції "Фармак" склали $310 млн, а інвестиції в наукові дослідження і розробки за останні 10 років – $100 млн.

"Ми інвестуємо в науку, в технології для того, щоб створювати цікаві, престижні, наукоємні робочі місця для українців та для киян. Ми дійсно віримо в те, що в Україні має бути сильна фармацевтична галузь, в Україні має бути наука. Ми віримо в українські інновації, віримо в Україну і звичайно ж, ми віримо в місто Ккиїв", – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор АТ "Фармак" на Інвестиційному форумі міста Києва.

Попри всесвітню пандемію й негаразди на ринку, викликані COVID-19, цей рік позначився для "Фармак" відкриттям надсучасного асептичного виробництва й інвестицію в 50 млн євро. Також під час форуму відбулася презентація нового інноваційного R&D центру в Києві на Подолі, де буде проводитися розробка й тестування сучасних лікарських засобів. Інвестиції в проєкт склали 30 млн євро. Відкриття центру заплановане у 2023 році.

"Це буде семиповерхова будівля, яка включатиме офісні приміщення, а також лабораторії з розробки нових лікарських засобів, – продовжує Володимир Костюк. – На сьогодні у нас є дві R&D-локації у Києві та Харкові. Але ми бачимо, що нам там тісно, тому прийняли рішення збільшити наші потужності, щоб бути конкурентноспроможними на міжнародних ринках".

За його словами, компанія активно співпрацює з міжнародною науковою фармацевтичною спільнотою, а також з українськими науковцями та дослідниками.

"Приємно було чути виконавчого директора компанії "Фармак", котрий не лише підтримує інвестиційний форум, а також презентував концепт розвитку компанії, в якій 90% із прибутків інвестується у розвиток, вдосконалення технологій і розвиток не лише підприємтства, а також і розвиток території, яка повинна бути доступною і відкритою", – відзначив міський голова Віталій Кличко.

Сьогодніу "Фармак" працює 3000 співробітників. Компанія також є найбільшим платником податків серед фармвиробників України, Лише у 2020 році до бюджетів різних рівнів підприємство сплатило 712,1 млн. грн.