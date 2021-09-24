История Черной пятницы и Киберпонедельника

Хотите купить премиальный гаджет по цене бюджетного, не выискивая при этом акции по разным магазинам? Тогда вы просто обязаны знать, что такое Черная пятница и Киберпонедельник. А также знать, когда в Алло Черная пятница 2021.

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История Черной пятницы

У нас Черная пятница была первый раз массово проведена только в 2013 году. Традиция делать большие скидки в конце октября пришла к нам из США.

В последний четверг ноября в США отмечается День благодарения. Он знаменует начало праздничного сезона, включающего Рождество и Новый год. Уже с конца 19 века на следующий день по всей Америке устраивались большие ярмарки и распродажи.

Сам термин впервые был использован в 1961 году для описания невероятных пробок и движения пешеходов на следующих день после Дня благодарения. Распространенным он стал только ближе к середине 70-х годов. Примерно через десять лет по финансовым отчетам многих розничных продавцов стало заметно, что они работают практически весь год с небольшими убытками, получая наибольшую прибыль именно в дни рождественских распродаж.

Согласно популярной версии, дни убытков обозначали красным карандашом, а доходные — черным. К тому же существует похожая идиома. В английском буквальная фраза "быть в черном" означает иметь положительный баланс. Иногда происхождение термина связывают с днем падения биржи в 1869 году, но эти события никак не связаны — черной пятницей названы также много трагических событий, произошедших в пятницу.

История Киберпонедельника

Происхождение этого слова намного короче и незамысловатее. С возникновением онлайн-торговли понедельник, следующий за Черной пятницей, стал напряженным для сегмента интернет-бизнеса. Термин изобрели в маркетиноговом отделе Shop.org для офисных работников, которые продолжают совершать покупки с рабочих компьютеров. По статистике сайта, в тот день в 2005 году 77% ритейлеров сообщили о значительном росте продаж. Хотя согласно их же данным, максимум сделок в интернет-магазинах пришелся на 12 декабря, т. е. через неделю после Дня благодарения.

В любом случае он уже пришел и к нам — многие торговые сети делают в Киберпонедельник скидки только на гаджеты и электронику.

Оба этих дня активно используются торговыми компаниями для привлечения клиентов. Большие скидки выгодны не только покупателям, но и компаниям — за счет большого объема продаж они получат сверхприбыль. И даже падение продаж во время пандемии по сравнению с предыдущим годом не сделает распродажи менее популярными.