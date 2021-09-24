Изогнутый дисплей в смартфонах: преимущества и недостатки

Бренд Vivo готовит к анонсу новый флагман — смартфон X70 Pro+. Инсайдер OnLeaks и индийское издание Pricebaba представили рендеры будущей модели. Изюминка телефона Vivo — 6,7-дюймовый изогнутый дисплей. На экране разместится фронтальная камера. О начинке флагмана пока неизвестно, но аппарат получит оптику немецкого производителя ZEISS. Дизайн устройства схож с Xiaomi MI 11 Ultra. Разберемся в преимуществах и недостатках такой техники, чтобы понять причины ее популярности.

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Достоинства трендовых экранов

Смартфон с изогнутым дисплеем — стильное устройство с необычным внешним видом. Плюсы модной технологии:

Эффект 3D. При просмотре фильмов или видео пользователь видит реалистичное изображение. Рамки не мешают обзору, так как они отсутствуют. Дополнительный функционал. Боковые грани отображают часы, уведомления и светятся при входящем звонке, если смартфон лежит экраном вниз. Для разблокировки достаточно к ним прикоснуться, не нужно водить пальцем по дисплею. Визуальное увеличение телефона. Флагман выглядит больше, чем есть на самом деле. Эффект достигается благодаря отсутствию границ. Смартфон приобретает изящный внешний вид и необычный дизайн.

Функциональное преимущество — пользователь не пропустит важный звонок или сообщение. Боковые грани экрана оповестят о любом уведомлении. Любители смотреть фильмы оценят безрамочный девайс и 3D-сцены. Стильный дизайн устройства важен не меньше, чем функционал. Рассмотрим минусы, чтобы выяснить, стоит ли покупать такой флагман.

Недостатки изогнутых дисплеев

У некоторых технологий есть не только достоинства, но и негативные стороны. Минусы изогнутых дисплеев:

Хрупкость конструкции. Смартфон не перенесет падение на твердую поверхность. Экран потрескается и будет непригоден для эксплуатации. Единственный выход — замена детали, а стоит это недешево. Сложность выбора чехла. На флагманы нелегко найти бампер. Если использовать классические чехлы, теряется функционал боковых граней. Смартфон без бампера подвержен царапинам и мелким повреждениям. Длительное привыкание. Мисклики — лишние касания, мешающие просмотру фильма или игре на телефоне. В начале эксплуатации пользователь случайно задевает боковые грани и прерывает приложение. Стоимость флагмана. Устройства с модным дисплеем дороже, чем модели с обычным или 2,5D-стеклом. Это объясняется сложностью изготовления гаджета и себестоимостью деталей.

Смартфоны с изогнутым экраном — не самое практичное решение для повседневной жизни. Для комфортного использования нужно привыкнуть к чувствительным граням.

Стоит ли покупать такой флагман

Основной критерий выбора техники — функционал. Перед приобретением обратите внимание на возможности устройства. Если вы готовы к длительному привыканию и сложностям с подбором чехла — пробуйте пользоваться трендовым флагманом.

Проявляйте аккуратность, нельзя допускать падение гаджета. При выборе взвесьте все достоинства и недостатки таких моделей. Изогнутые смартфоны — хорошее решение для тех, кто любит смотреть фильмы и видео на телефоне. Дисплей передаст картинку с эффектом 3D. Это буквально мини-кинотеатр в кармане.

С изогнутым флагманом сложно пропустить важное уведомление или звонок. Удобно, что часы и оповещения отображаются на боковой грани. Пользователи отмечают, что такие устройства комфортно сидят в руке. Найти смартфоны с нужными характеристиками экрана можно на сайте Comfy.ua.