Злітаємо з Blue Sky

За статистикою, цього року українці вдвічі частіше бронювали авіаквитки для подорожей, ніж у 2020. В офісах кожне четверте місце було порожнім. І це не дивно. Європа, Північна і Латинська Америки, Кариби, Африка – список країн для поїздок з України вражає. До того ж сьогодні квитки на більш ніж 20 напрямків можна купити з солідною знижкою від Air France-KLM в Україні.

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Авіакомпанії з 28 вересня по 11 жовтня 2021 року проводять розпродаж Blue Sky. Вас чекає Париж – від 319 доларів США, Амстердам – від 229 доларів США, Аруба – від 744 доларів США, Ріо-де-Жанейро – від 970 доларів США, Занзібар – від 560 доларів США, Канкун – від 745 доларів США. Ще можна вирушити в Бонейр – від 670 доларів США, Кюрасао – від 670 доларів США, Ліму – від 1045 доларів США, Мехіко – від 753 доларів США, Торонто – від 542 доларів США. Період подорожей за акційними квитками до 31 березня 2022 року.

Весь перелік акційних напрямків є на сайтах www.airfrance.ua і www.klm.ua.

Перевірка правил в'їзду в різні країни

Не забудьте перед вильотом ознайомитися з правилами в'їзду в країни, бо норми часто змінюються через всесвітню пандемію COVID-19. На сайті TravelDoc https://klm.traveldoc.aero/ або https://airfrance.traveldoc.aero/ можна перевірити останні вимоги до поїздок.

До речі, пасажири Air France-KLM в Україні можуть переконатися у правильності підготовлених до поїздки документів за допомогою сервісу Upload @ Home. Запрошення перевірити документи пасажири отримають ближче до вильоту.

Усе для клієнтів

Політика Air France-KLM в Україні забезпечує максимальну гнучкість при плануванні подорожі під час пандемії. Наприклад, для всіх квитків Air France-KLM із вильотом до 31 березня 2022 року передбачені такі можливості:

- перед вильотом квиток можна перебронювати безкоштовно (можлива доплата за різницю тарифів);

- якщо ви хочете скасувати поїздку, можна запросити ваучер на повернення. З його допомогою можна забронювати новий квиток або попросити повернення коштів.

З Air France-KLM спокійно навіть у пандемію

Збереження здоров'я під час поїздки дуже важливе питання для всіх пасажирів. Тому компанія Air France-KLM в Україні ввела суворі санітарно-гігієнічні заходи в аеропорту, на борту, у зонах посадки та очікування. У салонах усіх літаків ретельно дезінфікують усі контактні поверхні до і після кожного польоту. Під час польоту повітря всередині літака постійно оновлюється, поступаючи ззовні. Крім того, літаки Air France-KLM обладнані високоефективною системою фільтрації повітря (HEPA). Вона вловлює 99,99% вірусів і бактерій, зокрема коронавіруси.

Що важливо – літаки оснащені спеціальними корона-комплектами. Вони використовуються, якщо у пасажира під час польоту несподівано проявляться симптоми захворювання.

А ще для гарантування безпеки пасажирів запроваджено заходи з гігієни та соціальної дистанції і в аеропорту. Тут були додані розмітки на підлозі, знаки та прозорі екрани. Персонал аеропорту регулярно миє та дезінфікує всі стійки й кіоски самообслуговування.

Приємного польоту!