Приключения мехатроники. Как создать экосистему образовательных инноваций

Став популяризатором специальности будущего – мехатроники, – компания "Интерпайп" cтроит уникальную экосистему для качественной подготовки технических специалистов. Мехатроника лежит в основе роботизированных систем и "умной" техники, такие специалисты уже сегодня востребованы на рынке труда. А этот проект – не только одна из целей устойчивого развития крупнейшей украинской промышленной компании, но и инвестиция в высокотехнологичное будущее нашей страны

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Являясь флагманом "зеленой" металлургии в Украине, компания "Интерпайп" знает: завтра начинается сегодня. Будущее производства – за технологиями Индустрии 4.0: масштабной автоматизацией бизнес-процессов, роботизацией и широким использованием искусственного интеллекта. Цифровая трансформация экономики меняет рынок труда, где особую ценность приобретают профессии будущего. Среди них – мехатроники и робототехники, работающие на стыке электромеханики, электроники, автоматики и IT-технологий. Подготовка таких универсальных специалистов оказалась в фокусе комплексной экосистемы образовательных проектов, которые успешно реализуют по инициативе и поддержке компании "Интерпайп" в Днепре.

Запрограммированный успех

Несмотря на то что сам термин появился еще в 1969 году, мехатроника – наука молодая и перспективная, а потому она пока еще нуждается в промоушене в нашей стране. Ее презентация для массовой украинской аудитории состоялась в рамках масштабного инженерного шоу – Interpipe TechFest, которое с 2016 года на протяжении четырех лет ежегодно проходило в Днепре.

Важной частью фестиваля, помимо выставки современной инженерии, стартапов и технологий для образования, были технические соревнования. И среди них Mechatronic Battle. Тут в трех дисциплинах (пневматика, механика и промышленные контроллеры) на современных немецких учебных стендах FESTO соревновались команды в разных возрастных лигах.

"Впервые мы узнали о мехатронике в 2016 году во время подготовки к фестивалю Interpipe TechFest. Не ожидали, что соревнования Mechatronic Battle вызовут настолько высокий интерес. С другой стороны, компания ежегодно инвестирует десятки тысяч долларов в современное автоматизированное оборудование. Его нужно программировать, обслуживать, и для этого необходимы знания смежных дисциплин. Так и родилась идея развивать направление мехатроники и готовить востребованных технических специалистов", – рассказывает начальник управления коммуникаций "Интерпайп" Людмила Новак.

Выигрывают все

Главным партнером в реализации образовательного проекта стал Национальный технический университет "Днепровская политехника". Благодаря инвестициям "Интерпайп" в размере 1,2 млн грн здесь открыли две лаборатории Interpipe Mechatronic Lab с современным программируемым оборудованием, которое имитирует реальное производство. Одна лаборатория – для старшеклассников, вторая – для студентов вузов, ПТУ, колледжей и техникумов.

"Бенефициаром проекта является не только система среднего специального и высшего образования, но и талантливая украинская молодежь, и экономика страны в целом. Ведь он направлен на популяризацию и повышение престижа современного технического образования, – считает Сергей Худолей, заведующий кафедрой электропривода НТУ "Днепровская политехника" и куратор проекта. – Преимущество проекта в том, что он реализуется комплексно. Для школьников это профориентация. Ребята, получающие профессионально-техническое образование, учатся ориентироваться в современных промышленных технологиях. А у студентов он формирует инженерное мышление для создания инновационных машин и механизмов. Ключевым компонентом этой экосистемы является работодатель, который напрямую заинтересован в креативных специалистах, способных стать драйвером развития технологий и всей украинской экономики".

С момента открытия ежегодно в лабораториях проходят бесплатные трехмесячные образовательные программы по мехатронике. Завершаются они соревнованиями и выбором лучших команд среди школьников и студентов. Даже во время пандемии курсы не остановились – обучение проводили в онлайн-формате с помощью удаленного подключения к оборудованию. Но самое главное то, что с 2018 года через Interpipe Mechatronic Lab прошли более 500 учеников школ и профтехучилищ Днепропетровщины.

"Победа наших лицеистов в Interpipe Mechatronic Lab сезона 2021 года мотивировала ребят и дальше развиваться в этом направлении, – говорит Юрий Безрукавый, куратор команды по мехатронике Днепропетровского областного лицея-интерната физмат-профиля. – Считаю, что такие программы могут стать для талантливой молодежи входным билетом в профессиональное будущее".

Но если школьники в первую очередь на таких занятиях учатся, то студенты могут шагнуть на ступеньку выше и принять участие во Всеукраинском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Ukraine. "Интерпайп" — соорганизатор и куратор компетенции "Мехатроника" в рамках этого престижного конкурса.

В мехатроники пойду – пусть меня научат!

А с 2021 года к экосистеме мехатроники в Днепре присоединилось и базовое звено – школы. Одна из целей устойчивого развития "Интерпайп" – создавать дополнительные возможности для качественного технического образования, поэтому в партнерстве с городскими властями проект масштабировали на школы левобережья, именно туда, где живут и учатся рабочие и инженерные династии Днепра.

Первыми обладателями лабораторий нового поколения стали гимназия №3 и школа №129. Для того, чтобы вникать в технику и на практике осваивать азы управления промышленным оборудованием, здесь есть все необходимое – от методического обеспечения и преподавателей, подготовленных специалистами "Днепровской политехники", до учебных конструкторов Fisсhertechnik и ноутбуков.

"Попав в класс мехатроники, я была счастлива узнать больше о роботах, ведь скоро они будут на каждом шагу рядом с нами, – делится впечатлениями Валерия Панасенко, ученица 8-го класса гимназии №3. – Самое интересное в лаборатории то, что можно самому придумать задачу, найти решение, как запрограммировать механизмы, и тут же получить результат. А еще у нас отличная атмосфера – нет главных, все мы на одной волне и делаем общее дело!"

Помимо знакомства с азами робототехники, запуск лабораторий помогает решать сразу несколько задач. "Такое STEM-образование ставит в центр не теорию, а практику, и помогает ученикам осознанно выбирать будущую профессию и планировать карьеру, – замечает Наталья Ширяева, директор специализированной школы №129 физико-математического профиля. – Дети учатся не только программировать промышленных роботов в лабораторных условиях, еще они заметно повышают свой уровень в математике и естественных науках, современной технике".

К слову, занимаются в новых кабинетах и ученики из соседних школ, график уроков в них плотно расписан. Но уже совсем скоро подобные лаборатории откроют двери в двух других школах Днепра и качественное техническое образование станет еще доступнее.

Наталья Кирьянова