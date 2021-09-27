Cерия Montblanc "Писатели", посвященная сэру Артуру Конан Дойлу

22 сентября бутик Montblanc пригласил гостей погрузиться в уникальную детективную историю, посвященную презентации новой коллекции пишущих инструментов, которые были созданы в честь великого мастера пера — сера Артура Конана Дойля.

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Под стать Скотланд-Ярду, в туманную и дождливую погоду гости в сопровождении гида отправились в путешествие по знаменитым достопримечательностям Киева, открыв историю города с неизведанной ранее детективной стороны, ознакомившись с загадочными историческими преступлениями, которые изменили ход истории. Программу сопровождали согревающие коктейли на основе односолодового шотландского виски The Singleton.

По окончании экскурсии в бутике гостям презентовали новую коллекцию Sir Arthur Conan Doyle.

Коллекция представлена в бутике Montblanc на постоянной основе. Каждый желающий может ознакомиться с ней лично и получить исчерпывающую консультацию уже сегодня.

Серия Montblanc "Писатели" — это дань уважения творчеству и культурному влиянию величайших литературных деятелей в мировой истории. К числу таких авторов относится и уроженец Шотландии сэр Артур Конан Дойл (1859-1930), который прославился на весь мир своими произведениями о детективе Шерлоке Холмсе

Серия Montblanc "Писатели", посвященная сэру Артуру Конан Дойлу серия "Писатели"

Колпачок и корпус пишущих инструментов серии "Писатели", посвященной сэру Артуру Конан Дойлу, выполнены из драгоценной смолы, с покрытием из рутения, и декорированы узором, напоминающим классический рисунок в клетку на одежде, которую носил Шерлок Холмс. Они украшены фрагментами карты викторианского Лондона, на которой отмечена улица Аппер-Уимпоул-стрит, где располагалась клиника, в которой работал Дойл, а также знаменитая Бейкер-стрит, на которой жил Шерлок Холмс. Темно-серый оттенок смолы вызывает ассоциации с туманными улицами Лондона, которые Дойл часто описывал в своих рассказах о Шерлоке Холмсе.

Лимитированная серия пишущих инструментов Montblanc "Писатели", посвященная сэру Артуру Конан Дойлу (1902 экземпляра)

Перьевые ручки и ручки-роллеры лимитированной серии (выпущено по 1902 экземпляра) с лаковым покрытием темно-коричневого цвета — дань уважения рассказам о Шерлоке Холмсе и напоминают о любимой курительной трубке сыщика. Количество экземпляров, 1902, отсылает к дате первой публикации "Собаки Баскервилей". Кроме того, именно в 1902 году Конан Дойл был посвящен в рыцари.

Лимитированная серия пишущих инструментов Montblanc "Писатели", посвященная сэру Артуру Конан Дойлу (97 экземпляров)

Лимитированная серия пишущих инструментов Montblanc "Писатели", посвященная сэру Артуру Конан Дойлу (8 экземпляров)

Дух открытий и приключений увлек Конан Дойла уже в 20 лет, когда ему предложили должность корабельного врача на китобойном судне, которое держало путь к Северному полярному кругу. Колпачок и корпус пишущих инструментов лимитированной серии "Писатели", посвященной сэру Артуру Конан Дойлу, украшают трехмерные изображения айсбергов из цельного белого золота 750-й пробы, окруженных "ледяными водами Арктики", выполненными из полупрозрачного синего лака.

Дополнением к коллекции служит набор письменных аксессуаров. Изящная записная книжка из плетеного бархата украшена изображением карты Лондона и автографом сэра Артура Конан Дойла. Чернила красного цвета в стеклянном флаконе вдохновлены первым рассказом о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах". На кожаном чехле для ручки с узором в клетку выгравировано изображение карты Лондона.

Дополнительная информация — на сайте www.montblanc.com