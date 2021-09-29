Реформа в градостроительстве: структурные изменения произошли, время - за новым наполнением

То, чего ждал строительный рынок, произошло. Державна архитектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) прекратила свое существование. Соответствующее постановление принял Кабмин 13 сентября. В прошлое ушла целая эпоха. Эпоха, о которой участники градостроительной деятельности будут вспоминать совсем не как о "золотом веке" …

ДАБІ в течение нескольких последних лет подвергалась критике со стороны строителей за чрезмерную бюрократизацию разрешительных процедур. В прессе почти каждый день звучали обвинения в адрес инспекции в коррупции, в нарушении градостроительных норм, в принятии непрозрачных решений.

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Впрочем, ликвидировать ДАБІ стоило не только (и даже не столько) из за потери доверия к ней со стороны рынка и общественности. Инспекция была откровенно устаревшим институтом управления градостроительной деятельностью.

Сосредоточив в своих руках максимум полномочий, ДАБІ стала не так регулятором, как ключевым игроком строительного рынка. А ситуация, когда на рынке главную роль играют чиновники, а не непосредственные его участники, ведет не только к коррупции. Она ведет к искажению самой сути рынка как, впрочем, и к искажению городов.

Поэтому реформа была необходима всем — строителям и инвесторам, власти и общественности. Первым шагом этой реформы стали структурные изменения в управлении градостроительной деятельностью. Они произошли.

Функции ДАБІ распределены между органами центральной власти и самоуправления. Однако, ключевое решение — создание Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ДІАМ). 16 сентября этот орган начал свою работу.

Хочется верить, что слова министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, согласно которым ДІАМ начинает "эпоху без коррупции, без препятствий для бизнеса, без незаконных застроек", будут подтверждены практикой.

[ + – ] Владимир Зубик, Президент Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд"

И основания для оптимизма есть. Во-первых, ДИАМ — это действительно не "ребрендинг" ДАБІ, а новый орган, с новыми функциями и новыми принципами работы. Во-вторых, в Кабмине отмечают, что ни один сотрудник ДАБІ не получит работу в ДІАМ.

Тем самым, снимается риск сохранения "больной институциональной памяти" в регуляторной политике государства в градостроительстве. В-третьих, ДІАМ декларирует готовность делать то, чего давно требовали строители: цифровизировать регуляторные процессы, усилить противодействие коррупции, проводить политику внедрения прозрачных правил и создания комфортных условий для деятельности бизнеса и инвесторов.

Вместе с тем, констатируя качество осуществленных Кабмином изменений, не могу не отметить успех этой реформы зависит не только от нее самой!

Ведь, если будут реализованы планы по созданию сразу двух органов архитектурно-строительного контроля — Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции культурного наследия — это в значительной степени нивелирует достижения в дерегуляции градостроительной деятельности.

Защита культурного наследия требует не увеличение органов бюрократического контроля, а четкой и понятной государственной политики.

Так же, нивелировать реформу может принятие в "радикальной" редакции законопроектов, которыми усиливается налоговое давление на строительную отрасль (законопроект №5600), увеличиваются штрафы и вводится разрешение на временный арест объектов (законопроект №5877).

Сейчас позицию строительной отрасли по указанным рисков донесли до Президента, Правительства, народных депутатов. Судя по реакции на некоторые из наших замечаний, власть готова услышать позицию рынка.

Считаю, что такой диалог пойдет на пользу всем. Ведь он позволит наполнить реформу конкретным содержанием. Позволит учесть позиции всех

участников градостроительных процессов. А также — способствовать формированию и реализации единой и понятной государственной политики в отрасли. Как и предусмотрено Концепцией реформы в градостроительстве, одобренной Национальным советом реформ.