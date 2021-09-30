Инновационные детские площадки. Новый подход к созданию игрового пространства на примере ЖК "Новая Англия"

В Киеве появились детские игровые площадки, которые не только развлекают детей, но и целостно способствуют их гармоничному развитию. Они представляют собой авторское архитектурное произведение. И дети здесь могут придумывать разные сценарии игры, чувствовать себя особенными и всесторонне развиваться. ЖК "Новая Англия" расскажет, как и зачем были созданы инновационные детские площадки и почему это важно для нашего общества.

Предыстория. В этом году ЖК "Новая Англия" ввела в эксплуатацию уже 7-й дом проекта и открыла новый двор, где разместились две авторские детские площадки вокруг аллеи фонтанов.

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– "Сегодня существует проблема: современные городские дети остро испытывают дефицит активных движений, свободы и недостаточно развитое воображение. В основном это из-за развития детской зависимости от технологий, гаджетов и т. д. Поэтому мы решили подойти серьезно к реализации нашей задачи.

Для создания новых детских площадок мы пользовались услугами профессионалов в архитектуре, психологии и педагогике. Нам удалось создать методологию подбора игрового оборудования, которая учитывает воздействие на вестибулярную, сенсорную, тактильную и другие системы ребенка. Ее цель – создать на детских площадках функционал необходимый для гармоничного развития. Мы успешно интегрировали этот подход в новые игровые пространства своего жилого комплекса", – комментирует директор по маркетингу ЖК "Новая Англия", Щербань Анна.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ: ФУНКЦИОНАЛ ОБЬЕКТОВ

Детское пространство в ЖК "Новая Англия" делится на две игровые зоны, рассчитанные на разные возрастные группы. Назвали их "Fairy Town" и "Magic Journey".

Детское пространство "Fairy Town" – для детей до 4 лет. Это игровой комплекс, стилизованный под сказочную Англию. На нем разместились: красный 2-этажный автобус с горками, спиральными лазалками, даже предусмотрены сидения для пассажиров и кабина водителя; интерактивные музыкальные инструменты; парные качели (мама может кататься вместе с малышом); батуты; горки с туннелями; всевозможные балансиры; карусели; песочница с игровыми помещениями в форме лондонских телефонных будок; авторские муралы с сюжетами из сказки "Питер Пен". Также вся площадка залита безопасным резиновым покрытием, в которое мы интегрировали несколько полезных и веселых занятий: игра в "классики" в форме Биг-Бена для параллельного изучения малышами цифр и алфавит английского языка (буквы хаотично размещены по всей площадке). Ведь в игровой форме детям всегда проще и эффективней запоминается новая информация.

Детское пространство "Magic Journey" – для детей от 5 лет. Это большой игровой мультифункциональный комплекс в виде поезда с канатками, туннелями, горками, мостами. Также на площадке размещены качеля-гнездо, карусели, твистер и т. д.

ИННОВАЦИОННЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ: СУТЬ НОВАТОРСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ЖК "НОВАЯ АНГЛИЯ"

Методология дизайна авторских детских площадок ЖК "Новая Англия" основывается на 3 принципах.

Ориентация по типу игры. Дети используют разные типы игр, чтобы понять окружающий мир и овладеть навыками. Главная новация ЖК "Новая Англия" – использование детских площадок как инструмента развития мозга детей, который дает возможность осмысленной физической активности. Эстетизм и экологичность. Новые игровые пространства ЖК "Новая Англия" действительно уникальны: их дизайн становится отдельным арт-произведением. Искусство – важный аспект воспитания. Благодаря эстетике у детей формируется и этическое восприятие мира. Создание ощущение места. Игровая площадка с сильным чувством места – это отображение культуры и "духа" сообщества. Поэтому игровые пространства в "Новой Англии" были созданы в определенной стилистике, отображающей внутренние культуру, ценности и идеи. Ощущение причастности к месту и культуре, в которых вы живете, является ключом ко многим положительным результатам не только для детей, но и для всего сообщества.

Таким образом ЖК "Новая Англия" выполняет важную социальную функцию для украинского общества. Ведь дети – наше будущее, и каким оно будет зависит от гармоничности их развития. А функционал детских площадок в современных условиях играет одну из важнейших ролей в этом аспекте и, безусловно, требует новых решений