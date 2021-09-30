Первый Всеукраинский фестиваль верховой езды и конных видов спорта "Horses Spirit" соберет более 5 000 поклонников со всей страны

Первый Всеукраинский фестиваль верховой езды и конных видов спорта "Horses Spirit" состоится в Харькове 2 и 3 октября.

Как отмечают организаторы, зрелищный ивент, направлен на популяризацию верховой езды и возрождение олимпийского вида спорта, формирование положительного имиджа Украины на мировой арене, и налаживание государственного и частного партнерства между конными клубами.

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Основательница фестиваля, начальница Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что мероприятие соберет более пяти тысяч любителей конного вида спорта со всей страны.

– Виктория, как пришла идея создания первого Всеукраинского фестиваля конного спорта и какова главная миссия этого проекта?

– Идея создания подобного проекта у меня возникла очень давно. Но именно сейчас решили, что самое время ее реализовать. Поэтому обсудили эту идею непосредственно с председателем Всеукраинской федерации конного спорта и председателем Харьковской областной федерации. Вопрос был лишь в том, что это должен быть международный формат, поскольку всеукраинский формат необходимо делать сначала в частном клубе. Мы приняли решение, что это должно быть не просто конное шоу, а фестиваль со своей концепцией и философией. Наверное, наш фестиваль, это формат именно такого креативного продукта.

– В чем его уникальность?

– Философия ивента состоит в том, чтобы показать, что лошадь – друг человека в течение тысячелетий, и это особенно актуально в век урбанизации. Самое главное на фестивале это лошадь, человек уже второстепенное. Поэтому здесь фестиваль нацелен на то, чтобы показать роль лошади в формировании человека. Будут разные программы на боевом поле, а именно: показательные выступления и соревнования по конкуру, выездке, вольтижировки, шоу конного театра, выступления инклюзивных спортсменов, показательные выступления чемпионов по таким видам как: грепплинг, панкратион и бодибилдинг. Так вот, смысл в том, что это будет костюмированное представление о том, какие были встречи человека и лошади на протяжении веков. На протяжении всей программы мы подводим людей к тому большому шоу, которое будет вечно. Мы хотим показать легенду, сказку о том, как конь взаимодействует с человеком. Мы приглашаем знакового для города Харькова экскурсовода, художника Максима Розенфельда. Он будет рассказывать интересные зарисовки из жизни Харькова, особенно дореволюционного. Именно поэтому, все будет в таком формате. Мы логически подведем к тому, что вечернее шоу будет основой всего того, что мы хотели сказать во время фестиваля. Музыкальной феерией станет выступление современного кроссовер оркестра "Prime Orchestra". Это симбиоз традиций и новаторства – лучших мировых хитов рок, поп и электронной танцевальной музыки в оригинальной симфонической интерпретации. Впервые яркое звучание сочетается с грацией и красотой лошадей.

– Виктория, верховая езда достаточно дорогой вид спорта. Как думаете, есть какие-то механизмы, которые способны сделать этот вид спорта доступным для талантливых детей из малообеспеченных семей?

– Если говорить о верховой езде, то сегодня ее может позволить себе каждый среднестатистический житель. Мы хотим сделать так, чтобы этот спорт был доступен. Главное заинтересовать людей. Если человек заинтересован, он будет находить возможности заниматься им. Главной задачей является популяризация верховой езды для всех слоев населения. Мы сейчас не говорим про профессиональные занятия и дорогие аксессуары, а про возможность просто ездить верхом. Что касается малообеспеченных семей, мы ведем переговоры, чтобы городские власти взяли на себя проведение уроков верховой езды в школах. Я считаю, что Украина должна готовить своих олимпийских чемпионов. А чтобы это сделать, надо подключать местные власти и меценатов, создавать специальные фонды. На самом фестивале запланировано проведение благотворительного вечера, на котором состоится сбор средств для старта фонда. Главной целью фонда будет привлечение детей из малообеспеченных семей к занятиям конными видами спорта и подготовка будущих олимпийских чемпионов.

– Этот фестиваль станет ежегодным?

– Мы проводим этот фестиваль уже второй год. Мы начинали с малого. Сейчас взяли конкурсную планку всеукраинского формата. Я думаю, что наша основная задача – показать не только качество этого проекта, а его уникальность и необходимость для города. Конечно, если мы достигнем этого результата, то он будет ежегодным. И мы стремимся сделать этот фестиваль международным. А что из этого получится, увидим через несколько лет. Если сможем провести такой фестиваль международного формата с привлечением большого количества заинтересованных лиц, партнеров, если мы покажем, что талантливые дети начали учиться за деньги меценатов, инвесторов и спонсоров, если мы покажем 12-балльный результат, вот тогда сможем говорить о том, что мы достигли настоящего серьезного имиджевого проекта.