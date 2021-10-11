Офіційне відкриття ресторану французької кухні FROU FROU

Урочиста подія — відкриття ресторану Frou Frou — відбулася увечері 7 жовтня на Московській, 44

Гості закритої вечірки мали нагоду пройтися червоною доріжкою від паризької Тріумфальної арки, яку звели перед закладом, до самого входу в ресторан, насолоджуючись живою оркестровою музикою.

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Серед запрошених: постійні гості Frou Frou, а також відомі особистості та власник ресторану — Олександр Орлов.

Вечір був поділений на декілька частин, кожна з яких мала яскраві акценти. Як вже зазначалося, початок відкриття відбувся на червоній доріжці, після чого на гостей чекали компліменти від шефа у вигляді французьких устриць та чорної ікри на столах. Крім того, кульмінацією вечері стало пригощення гостей десертами від закладу, за допомогою яких організатори в цікавий спосіб розіграли дві подорожі на двох до найромантичнішої столиці світу — Парижа!

Ще одним сюрпризом стала презентація таємної зали ресторану Frou Frou, яка знаходиться на -1 поверсі. Розкішне оздоблення, джаз та барне меню, що увібрало елітний алкоголь — ось, що чекає на відвідувачів -1 поверху. Проте доступ матимуть не всі, а лише особливі гості, список яких не розголошується.

Нагадаємо, що Frou Frou — ресторан французької кухні від міжнародного холдингу Bulldozer Group Ukraine, відомого своїми концептуальними закладами по свій Україні та за її межами. Frou Frou втілює французький бездоганний стиль та любов до багатої винотеки. Широке меню сніданків, доступних з 08:00 ранку у будні дні, з 09:00 — у вихідні. Тут хочеться насолоджуватись неквапом обідами та романтичними вечерями із коханими. Тепер в центрі столиці з"явився ресторан, в якому відчуття спокою та легкості акомпанує яскравим враженням від вишуканих смаків страв від шефа.