В Киеве пройдет "Всеукраинский строительный саммит" о трендах 2022

4 ноября 2021 года в Киеве пройдет "Всеукраинский строительный саммит" от международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор". Он будет посвящен актуальным вопросам и трендам украинского рынка строительства в 2022 году.

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"Я предполагаю, что сохранится инерция спроса на загородную недвижимость, спровоцированного карантином в 2021 году. При этом рост уровня предложения не отстает. Объем рынка будет продолжать расти, однако динамика цен будет напрямую зависеть от баланса спроса и предложения. Застройщикам крайне важно уделить большое внимание построению системных отделов интернет-маркетинга и продаж, поскольку при равном уровне качества продукта, побеждать будет тот, у кого сильнее развита функция привлечения новых клиентов", — отмечает основатель международной компании "Бизнес-Конструктор" и один из спикеров "Всеукраинского строительного саммита" Кирилл Куницкий.

За один день участники "Всеукраинского строительного саммита" получат концентрат оптимальных технологий и уникальных лайфхаков от ведущих экспертов и практиков строительного бизнеса.

Спикеры обсудят самые актуальные вопросы и тренды отрасли — строительство инфраструктурных объектов и коттеджей, создание продукта в девелопменте, аспекты работы с государством, внедрение новых технологий в строительстве, а также тенденции в управлении персоналом и продажах.

На мероприятии выступят лучшие представители сферы, чьи проекты наглядно показывают профессионализм, настойчивость и целеустремленность — соруководитель практики энергетики, природных ресурсов и строительства юридической фирмы Asters Анжелика Ливицкая, начальник департамента стратегии и развития Stolitsa Group Белоусова Татьяна, основатель M4U Владимир Даниленко, владелица креативного рекламного агентства SODA и лидер маркетинговой команды SAGA Development Виктория Зима.

Какие будут тенденции рынка строительства в 2022 году, как правильно и эффективно внедрить новые технологии, что вы обязаны учитывать в работе с государством — на эти и десятки других злободневных вопросов вы найдете ответы уже 4 ноября. Встретимся на "Всеукраинском строительном саммите", чтобы вместе вывести украинскую строительную индустрию на мировой уровень!