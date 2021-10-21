Покров в Никополе впервые отпраздновали в собственном храме Православной церкви Украины

В Никополе, столице пяти казацких сечей, горожане впервые праздновали Покров в новом типовом храме Православной церкви Украины.

Храм возвели на средства меценатов, сообщают журналисты программы " Особый взгляд ". В частности присоединились к строительству бывший председатель Никопольской РГА Владимир Евтушенко, бизнесмен Олег Брехин. Также меценатами выступили Евгений Романченко, Максим Жовнин и Владимир Куцин.

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"В 90-м году все было захвачено нашими братьями из Московского патриархата. И нам, как верующим православным людям, пришлось приспосабливаться во временных помещениях — детских садах, вагончиках, бывших больницах", — рассказывает отец Меркурий Скороход, настоятель Храма в честь святого праведного Петра Калнышевского.

Олег Брехин отмечает, что на идею строительства Храма в Никополе его вдохновил Днепровский бизнесмен Александр Петровский, благотворительный фонд которого "Солидарность" много лет поддерживает Днепровскую Епархию Православной церкви Украины.

"Я сам из Днепра, и я вижу, сколько здесь людей пришло на открытие. Молодых людей вижу много. Это говорит о том, что у вас очень сильный, патриотический город. И самое главное, что такой проукраинский сильный город. Очень вам за это спасибо ", — говорит Александр Петровский.

Открывая храм, присутствующие вспоминали погибших бойцов на войне с Россией. Из Никополя за время боевых действий погибло 36 воинов. Всего же на этой войне больше погибших именно из Днепропетровской области, среди которых 11 ребят из Желтых Вод.

В Желтых Водах благотворительный фонд "Солидарность" Александра Петровского открыл Мемориал погибшим бойцам.

"Это у меня такая мечта была, чтобы сделать во всех городах Днепропетровщины сделать такие аллеи, потому что у нас больше всего в Украине погибших ребят", — указывает Сергей Никонов, председатель общественной организации "Семейный круг погибших героев".

Освящать аллею памяти в Желтых Водах приехали представители Православной церкви Украины. Поминальное богослужение возглавил канцлер Днепровской епархии протоиерей Виталий Лопушанский.

"Нас сегодня потихоньку пытаются усыпить. И уже историю, которую мы видим на сегодняшний день, пытаются каким-то образом утаить. Но эти памятные знаки, эти святые места не дадут нам забыть то, за что положили наши воины самое дорогое — свои жизни ", — отметил отец Виталий Лопушанский.