Жители Левого берега столицы могут остаться без тепла - СМИ

Дарницкая ТЭЦ, обслуживающая 350 тысяч потребителей, производящая для них тепло, электроэнергию и поставляющая им горячую воду, находится в плачевном состоянии, утверждают журналисты.

Из-за критической ситуации на Дарницкой ТЭЦ киевляне могут остаться без тепла. Как пишет издание Телеграф, ТЭЦ обслуживает 350 тысяч потребителей, производит для них тепло, электроэнергию и поставляет им горячую воду.

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Как пишет пишет Униан со ссылкой на Телеграф, основным управляющим бенефициаром Дарницкой ТЭЦ (ООО "Еврореконструкция") является так называемый серый олигарх Анатолий Шкрибляк. Сегодня ТЭЦ находится в плачевном состоянии. Хотя на бумаге значительная часть средств постоянно перечисляется на якобы компенсацию ремонта и реконструкции станции, ежегодно – примерно на 170 млн гривен, утверждают журналисты.

А на самом деле, за последние 20 лет никаких модернизаций станции не проводилось, отмечает издание. Лишь недавно была анонсирована установка двух фильтров. Так называемые ремонтные работы проводят фирмы-прокладки на бумаге по завышенным тарифам. Фактический владелец ТЭЦ просто кладет государственные деньги в свой карман. Также господин Шкрибляк "аморально зарабатывает на закупке и доставке угля для ТЭЦ, научных исследованиях и экологических программах", считают журналисты.

По словам журналистов, на сегодняшний день у господина Шкрибляка разрослась целая империя. Основные: энергетическая, строительная и аграрная. Через кипрские офшорные компании он является бенефициаром четырех крупнейших теплоэлектростанций – ООО "Єврореконструкція" (Дарницкая ТЭЦ), ЧАО "Черкасское химволокно" (Черкасская ТЭЦ), ООО "ТехНова" (Черниговская ТЭЦ), ООО "Сумытеплоэнерго" (Сумская ТЭЦ).

Как утверждает издание, основной схемой "заработка" Шкрибляка является участие в схемах закупки угля для украинских ТЭЦ с территории ОРДЛО и РФ. У правоохранителей есть основные схемы движения угля и денег в 2017-2019 годах, где указаны конкретные предприятия и реквизиты фирм, а также к материалам оперативников привлечены фамилии ответственных лиц, задействованных в "схематозе". По подсчетам специалистов, с каждой тонны угля "маржа" теневого куратора Шкрибляка составляла около 25-30 долларов, что при ежегодных поставках на 4 подконтрольных ему ТЭЦ в объемах около 1,4 миллиона тонн дает минимум 30-50 млн прибыли.

"Утечка данных по уголовным делам свидетельствует, что каждый год с "ОО Еврореконструкции" выводилось до 50 млн долларов чистой прибыли. Шкрибляк прилагает эти деньги к кредитам ЕБРР или любого другого западного банка, через офшорные компании и аудит легализует украденные средства через строительство, например, ТРЦ и, таким образом становится владельцем "белых" активов на сотни миллионов евро. Он реальный "серый" миллиардер. Спрятанный в коконе, который охраняется коррупционной системой, не позволяющей это показать.

Огромные суммы денег выводятся из Украины через так называемую "управляющую компанию" из доверенных лиц Шкрибляка, которая действует по принципу ОПГ. Эта компания занимается всем — от поставок угля, газа до продаж электроэнергии, ремонтов на сотни миллионов гривен и отмывания средств. Самое главное — она контролирует все денежные потоки", — говорится в статье Телеграф.