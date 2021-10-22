Правильное окружение и бесценные знакомства: как бизнесу расти с клубом HŌLDERS

Основатель клуба предпринимателей HŌLDERS Кирилл Куницкий рассказал, как пришла идея создания бизнес-клуба, почему HŌLDERS в этом году стал открытым и зачем предпринимателю HŌLDERS в 21 веке.

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Правильное окружение и полезные знакомства ускоряют развитие бизнеса в разы, поэтому украинские предприниматели все чаще и чаще выбирают резидентство в бизнес-клубах. Одним из самых прогрессивных клубов в СНГ является HŌLDERS — клуб предпринимателей, для которых развитие бизнеса — беспрерывный процесс. В 2021 году он отметил свое семилетие, а с мая начал работать и в открытом формате. В чем же особенность клуба HŌLDERS, зачем он необходим современному предпринимателю и кто может стать резидентом — рассказал бизнесмен, основатель международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор" и клуба HŌLDERS Кирилл Куницкий.

Кирилл, клубу предпринимателей HŌLDERS уже 7 лет. В какой момент пришла идея создания такого клуба?

Главным продуктом "Бизнес-Конструктор" уже много лет является образовательно-консалтинговая программа "Собственник бизнеса 2.0", позволяющая предпринимателям в кратчайшие сроки систематизировать работу своих компаний. Уже после первого года проведения потоков данной программы наши выпускники начали обращаться с предложением создать сообщество, в котором они могут продолжить общение и развитие своих компаний с нашей поддержкой. Именно так появился "HOLDERS". По сути, клуб можно смело назвать одним из наиболее давних бизнес-клубов Украины, однако длительное время о нем никто не слышал во внешнем рынке, так как это был исключительно наш внутренний проект, объединяющий наших существующих клиентов. Однако в этому году все изменилось и мы решили открыть доступ для ограниченного количество предпринимателей, которые ранее не являлись нашими клиентами. Именно поэтому в этом году клуб появился в информационном пространстве.

Одна из основ успеха — правильное окружение. Как все же создать его вокруг себя? Благодаря клубу?

Я считаю, что бизнес-клубы — это шикарная возможность нашего времени и я очень удивляюсь тем предпринимателям, которые не пользуются такой возможностью. Ведь если любой успешный человек оглянется назад и поищет переломные точки на своем пути к успеху, в большинстве случаев это будут ценные знакомства. И лучшее, что мы можем сделать для ускорения своего развития — это повысить вероятность таких полезных знакомств. Ведь мы становимся тем, с кем мы общаемся. И клуб — это идеальная среда для этого.

В Украине достаточно много клубов предпринимателей. В чем особенность HŌLDERS?

У HOLDERS есть 2 значимых отличия: первое — мы созданы не для того, чтобы просто "клубиться" (я подразумеваю здесь различные тусовки предпринимателей), а для того, чтобы реально развивать бизнес наших резидентов. Каждый человек, вступающий в клуб, проходит комплексную диагностику своей компании, после чего мы вырабатываем дорожную карту развития его бизнеса и ведем за руку через этот процесс, давая необходимые знания и сопровождая процесс внедрения инструментов. Цель — чтобы каждый резидент после каждого года нахождения в клубе оглядывался назад и находил те дополнительные результаты своего бизнеса, которые он смог достичь именно благодаря клубу. Во-вторых: мы единственный клуб, где развиваются не только собственники компаний, но и его топ-менеджеры — в клубе действует 4 под-клуба для ключевых топов: операционные директора, финансовые директора, HR-директора и директора по маркетингу и продажам. Это позволяет создать мощную синергию внутри компаний наших резидентов. Иногда мы даже проводим образовательные события для всех сотрудников компаний. Ну а что касается тусовки, то здесь ее даже больше, чем в других клубах — сегодня HOLDERS насчитывает более 220 мероприятий разного формата в год!

Недавно в HOLDERS прошел Family Day, а летом ваши резиденты даже ходили на концерт Валерия Меладзе. Большое количество разноплановых мероприятий — это тоже ваша фишка?

Мы стараемся находить баланс между мероприятиями, направленными на образование и развитие компаний резидентов, с развлекательными активностями. Их очень много! Мы устраиваем крутейшие парусные регаты, чемпионаты по картингу, вместе ходим на концерты, играем в гольф, стреляем из профессионального оружия в тире и многое другое. Количество ивентов такое, что резиденту даже практически нереально попасть на них все, поэтому приходится выбирать наиболее близкие себе по духу и настроению.

В клубе состоят успешные и прогрессивные предприниматели и даже знаменитости — Вера Брежнева, Валерия Гузема, Дмитрий Стрижов и другие. А кого вы приглашаете в качестве спикеров?

Мы стремимся, чтобы клуб не был просто площадкой, где можно соприкоснуться с селебритиз, а чтобы резиденты получали максимум реальной пользы для бизнеса. Поэтому в последнее время мы делаем большой акцент на приглашении действующих практикой — опытных директоров по маркетингу известных компаний, инвестиционных аналитиков, специалистов по отстройке бизнес-процессов и управлению финансами. Хочется, чтобы резиденты поднимали стандарты работы своих компаний не только в мечтах, но и на деле. Хотя известных публичных предпринимателей у нас тоже достаточно много среди спикеров, тем более, что многие из них являются выпускниками программы "Собственник бизнеса 2.0" в "Бизнес-Конструктор".

В этом году HOLDERS стал клубом и открытого типа. То есть, любой предприниматель может стать резидентом?

Существует строгая система отбора кандидатов стать резидентом. Я лично анализирую кандидатов, желающих вступить в клуб и отсеиваю не соответствующих критериям. Самое важное для меня — чтобы резидент соответствовал по ценностям клубу, занимался положительным бизнесом, создающим ценность, стремился развиваться, был амбициозным и открытым, адекватным в общении и готовым делиться ценностью и быть полезным для других резидентов.

Почему вы решили внедрить открытый формат?

Как я уже говорил ранее, мы долгое время были закрытым клубом, старались сохранить семейственность внутренней атмосферы, однако в какой-то момент мы начали получать запросы от действующих резидентов с просьбой дать возможность пригласить участников, которые ранее не были клиентами компании "Бизнес-Конструктор". Мы провели достаточно детальное исследование этого вопроса и увидели, что это действительно нужно и оправдано. Мы ввели квоту на прием 50 внешних участников на тестовое полугодовое резидентство, после чего приостановим набор людей извне и понаблюдаем за тем, насколько удается сохранить ту атмосферу, за которую все любят клуб. Если все будет в порядке, мы продолжим принимать ограниченное количество предпринимателей извне.

Какой наиболее частый запрос у резидентов клуба?

Большинство предпринимателей приходят в клуб чтобы систематизировать свои компании, найти полезные знакомства и получать постоянную подпитку мотивации. Однако за последнее время мы начали получать все больше запросов на привлечение инвестиций и инвестирование. Именно поэтому внутри клуба создается инвестиционный клуб, который станет площадкой для обмена опыта об инвестировании, а также местом встречи инвесторов и людей, желающих привлечь инвестиции.

Клуб Holders через 5 лет — каким вы его видите? Планируете ли какие-то еще новшества?

Мне бы очень хотелось создать самый инновационный клуб, дающих ценность огромному количеству предпринимателей. Я не буду раскрывать сейчас всех карт, однако скажу, что наш главный вектор сегодня — это технологичность. Мы хотим стать лидером в clubtech-движении, сформировать устойчивый фундамент высоких технологий, которые лягут в основу всех процессов. Именно поэтому сейчас мы очень сфокусированы на разработке ряда внутренних технологических решений.

Зачем все-таки предпринимателю бизнес-клуб HŌLDERS в современном мире?

Хочется ответить словами из нашего рекламного ролика: "Волк максимально силен, когда он в стае. Стая делает сильнее, в стае безопасней, в стае дружнее. Также и человек. Мы — собственники бизнеса и мы стая. Когда один падает, второй не даст ему упасть. Когда один ищет ответ, второй подскажет. Вместе мы сильнее, чем в одиночку."

Ну а если серьезно, то мы являемся средой, которая ускоряет предпринимателя в развитии. Как лифт вместо лестницы, как авиаперелет вместо поезда. Мы доказали это на деле на опыте тысяч предпринимателей.

У нас есть большая миссия — повышение культуры ведения бизнеса. И мы будем рады приобщить к этому движению прогрессивных и амбициозных предпринимателей, которым постараемся быть очень полезными.